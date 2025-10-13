Tuyên Quang xướng tên tại "Oscar của ngành du lịch thế giới": Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á

Sự kế thừa và khẳng định vị thế

Vào tối ngày 13/10, trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực Châu Á và Châu Đại Dương năm 2025 được tổ chức tại Khách sạn InterContinental Grand Stanford, Hồng Kông (Trung Quốc), du lịch Việt Nam lại một lần nữa tỏa sáng.

Tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) trao tặng danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang, Việt Nam – Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025” (Dong Van Karst Plateau UNESCO Global Geopark, Tuyen Quang, Vietnam – Asia’s Leading Regional Cultural Destination 2025).

Đây là một trong những hạng mục uy tín nhất của WTA, được ví như "Giải Oscar của ngành du lịch thế giới", nhằm tôn vinh những điểm đến có thành tựu vượt trội trong việc bảo tồn văn hóa bản địa, phát triển du lịch bền vững và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.



Du lịch Tuyên Quang được xướng tên được xem là sự kế thừa xứng đáng cho những thành công trước đó của khu vực cao nguyên đá. Trước khi sáp nhập, tỉnh Hà Giang đã hai năm liên tiếp được WTA vinh danh với các danh hiệu "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023" và "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024".

Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025. Ảnh: Phạm Hưng.

Việc tiếp tục được gọi tên ở hạng mục danh giá này đã khẳng định sức hấp dẫn bền bỉ và giá trị văn hóa độc đáo không thể trộn lẫn của vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Việc tiếp tục được xướng tên tại Giải thưởng Du lịch Thế giới là niềm tự hào lớn lao, khẳng định hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng cao nguyên đá. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận quốc tế đối với những nỗ lực của địa phương, mà còn là động lực để Tuyên Quang tiếp tục mở rộng liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá hình ảnh điểm đến ra khu vực và thế giới”.

Nơi di sản địa chất hòa quyện cùng văn hóa bản địa

Cao nguyên đá Đồng Văn, được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam vào ngày 01/10/2010 , là một "bảo tàng địa chất sống" hiếm có trên thế giới. Trải dài trên diện tích hơn 2.345 km² , nơi đây lưu giữ hệ tầng địa chất có niên đại hơn 500 triệu năm, với hàng trăm di sản địa chất, cổ sinh và cảnh quan karst độc đáo. Công viên đã xuất sắc vượt qua ba kỳ tái đánh giá định kỳ của UNESCO vào các năm 2014, 2018 và 2022, liên tục giữ vững danh hiệu quốc tế.

Nhưng giá trị của Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ nằm ở những tầng đá vôi cổ hay hệ thống hang động kỳ vĩ. Nơi đây còn là không gian sống và giao thoa văn hóa của 17 dân tộc anh em.

Chính sự hòa quyện giữa di sản địa chất – di sản văn hóa – di sản con người đã tạo nên bản sắc riêng có cho vùng đất này. Từ những bản làng cheo leo bên sườn đá, những nếp nhà trình tường cổ kính, cho đến không khí náo nhiệt của chợ phiên vùng cao hay sự độc đáo của lễ hội khèn Mông, lễ cấp sắc của người Dao, tất cả đều là minh chứng sống động cho một sức sống văn hóa bền bỉ giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Hướng tới tương lai

Giải thưởng "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025" một lần nữa khẳng định vị thế của Tuyên Quang trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong việc biến di sản thành động lực phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Được biết, trong năm 2025, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn cũng đã lọt vào vòng 2 bình chọn của Giải thưởng Du lịch Thế giới cấp toàn cầu, một bước tiến mới trong hành trình hội nhập quốc tế. Hướng tới năm 2026, công viên sẽ bước vào kỳ tái đánh giá lần thứ tư của UNESCO, một dấu mốc quan trọng để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn di sản.

Việc được xướng tên lần này không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là động lực và trách nhiệm để Tuyên Quang tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị cốt lõi của di sản, xứng đáng với danh hiệu mà cộng đồng quốc tế đã trao tặng.