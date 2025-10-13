Ấm áp tình người Đà Nẵng, hỗ trợ Tuyên Quang 1 tỷ đồng khắc phục bão lũ

Tuyên Quang oằn mình sau bão lũ

Sáng 13/10, ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về những tổn thất nặng nề mà hai cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) đã gây ra trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng (bên trái) tiếp nhận số tiền 1 tỷ đồng do thành phố Đà Nẵng trao tặng khắc phục hậu quả bão số 11. Ảnh: Mộc Lan.

Theo đó, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 7 người, 1 người vẫn còn mất tích và làm 99 người khác bị thương.

Con số thiệt hại về tài sản vô cùng lớn: gần 25.000 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng ngàn hecta lúa, hoa màu cùng vật nuôi bị thiệt hại.

Nhiều công trình công cộng thiết yếu cũng bị tàn phá nặng nề: 84 điểm trường, 25 trạm y tế, 31 nhà văn hóa bị ảnh hưởng.

Hạ tầng giao thông, thủy lợi bị phá hủy nghiêm trọng với 62 công trình thủy lợi, hơn 10.500m kè và hàng chục nghìn mét kênh mương, đường sá bị hư hỏng.

Sự sẻ chia quý báu từ thành phố Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những mất mát mà Tuyên Quang phải gánh chịu.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mộc Lan.

"Với tinh thần tương thân tương ái, trước những thiệt hại nặng nề của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn được sẻ chia phần nào khó khăn, góp phần giúp Tuyên Quang sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân", ông Dũng chia sẻ.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, ông Dũng đã trao tặng nguồn hỗ trợ trị giá 1 tỷ đồng cho tỉnh Tuyên Quang khắc phục thiệt hại do bão số 11 (Matmo) gây ra.

Cam kết minh bạch, đưa tiền hỗ trợ đến tận tay người dân

Tiếp nhận nguồn hỗ trợ, ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ông Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Mộc Lan.

Ông Hồng khẳng định, món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

"Ngay sau khi bão lũ đi qua, tỉnh đã huy động tổng lực để khắc phục hậu quả, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là tại các khu vực bị thiệt hại nặng. Tỉnh cam kết sẽ phân bổ nguồn hỗ trợ này đúng đối tượng, một cách công khai, minh bạch, đảm bảo đến tận tay bà con vùng bị ảnh hưởng", ông Ma Thế Hồng nhấn mạnh.

Cũng trong sáng 13/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 10 triệu đồng của bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nghĩa cử cao đẹp của thành phố Đà Nẵng và các cá nhân một lần nữa tô thắm thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng sẻ chia của dân tộc Việt Nam trong những lúc hoạn nạn, khó khăn.