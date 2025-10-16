Chiềng An: Củng cố khối đại đoàn kết, hướng tới đô thị xanh, bền vững

Chiềng An phấn đấu xây dựng đô thị phát triển

Dự Đại hội có hơn 90 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, đoàn kết và tin tưởng, đánh dấu bước phát triển mới của Mặt trận phường Chiềng An sau khi hợp nhất, kiện toàn tổ chức. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố về tổ chức, nhân sự, đảm bảo hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam phường Chiềng An đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, xã Chiềng Đen (cũ) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024; bản Phiêng Ngùa được lựa chọn xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển đô thị văn minh, hiện đại của TP Sơn La.

Ông Trần Công Chính, Bí thư Đảng ủy Phường Chiềng An, tỉnh Sơn La phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thu Hiền

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. MTTQ phường đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 109 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 19 ngôi nhà cho hộ nghèo và cận nghèo với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được nhân dân và doanh nghiệp hưởng ứng tích cực.

Đời sống văn hóa – xã hội của người dân ngày càng nâng cao: tỷ lệ “gia đình văn hóa” đạt 92%; 100% tổ, bản đạt danh hiệu “tổ, bản văn hóa”. Công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện thường xuyên; vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường.

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thu Hiền

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng An đề ra 12 mục tiêu trọng tâm. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, phấn đấu 100% cán bộ và Trưởng ban công tác Mặt trận được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

Phường quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Mặt trận: 100% Ủy ban MTTQ các cấp tham gia chuyển đổi số; trên 80% Ban công tác Mặt trận ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động; 100% khu dân cư có nhóm Zalo thông tin Mặt trận, ít nhất 50% hoạt động được số hóa hồ sơ lưu trữ.

Cùng với đó, MTTQ phường hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh – bền vững, phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh và nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ cảnh quan đô thị.

Tiết mục văn nghệ tại đại hội. Ảnh: Thu Hiền

Đại hội đã hiệp thương cử 55 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng An khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời hiệp thương cử 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng An lần thứ nhất với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Chiềng An trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng phường văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.