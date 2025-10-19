Lào Cai: Náo nức "Ngày hội hương cốm" Hợp Thành, tôn vinh "hạt ngọc" từ nương rẫy Tây Bắc
19/10/2025 17:59 GMT +7
Sáng 19/10, Lễ hội cốm truyền thống xã Hợp Thành (Lào Cai) năm 2025 đã chính thức khai mạc trong không khí tưng bừng, náo nức. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo du khách mà còn là dịp để đồng bào các dân tộc Tày, Giáy... tôn vinh giá trị nông sản và tri ân trời đất sau một mùa vụ no ấm.
Rộn rã tiếng chày, thơm dẻo hạt cốm
"Ngày hội hương cốm" Hợp Thành đã mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và du lịch đặc sắc, hấp dẫn, khắc họa rõ nét vẻ đẹp mùa thu vùng cao.
Ngay từ sáng sớm, không khí lễ hội đã vô cùng sôi động với phần được mong chờ nhất: Hội thi giã cốm truyền thống và thi ẩm thực địa phương.
Trung tâm của lễ hội là nghi lễ cúng cơm mới trang trọng theo đúng phong tục của người Tày bản địa. Đây là nghi lễ cốt lõi, bắt nguồn từ truyền thống lâu đời của đồng bào Tày, Giáy... khi dâng lên tổ tiên đĩa cốm thơm dẻo, làm từ những hạt nếp quý trồng trên đồng đất Hợp Thành, để cảm tạ thần lúa, thần nông đã ban cho một mùa vàng bội thu.
Sau phần lễ, phần hội thi giã cốm diễn ra đầy kịch tính. Mỗi đội thi gồm 5 thành viên đã phối hợp nhịp nhàng, tái hiện các công đoạn thủ công, từ gặt lúa, tuốt, rang, giã, sàng, sảy... để làm ra mẻ cốm xanh mướt. Tiếng chày giã cốm vang lên rộn rã, hòa cùng tiếng hò reo cổ vũ của người dân và du khách.
Chất lượng cốm (độ thơm, dẻo), màu sắc tự nhiên và cách trình bày, trang trí mâm cốm đẹp mắt là những tiêu chí quan trọng để ban giám khảo đánh giá các đội thi.
Nâng tầm giá trị nông sản từ văn hóa bản địa
Xuất phát từ nghi lễ tri ân tổ tiên, "Ngày hội hương cốm" được tổ chức lần đầu vào năm 2018 và duy trì đến nay, khẳng định sức sống của văn hóa truyền thống.
Lễ hội không chỉ là một hoạt động văn hóa, giải trí đơn thuần. Đây còn là một giải pháp thiết thực nhằm tôn vinh nghề thủ công làm cốm truyền thống của đồng bào Tày, góp phần tích cực vào việc bảo tồn, phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp.
Quan trọng hơn, thông qua các hoạt động quảng bá và thi tài, lễ hội đã và đang góp phần nâng cao giá trị cho nông sản địa phương, đặc biệt là hạt gạo nếp Hợp Thành. Sự kiện tạo cơ hội để kết nối du lịch trải nghiệm với sản xuất nông nghiệp, mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân trong việc phát triển kinh tế từ chính những sản vật của quê hương.
Bên cạnh hội thi giã cốm, du khách thập phương đến với Hợp Thành dịp này còn được hòa mình vào nhiều hoạt động đặc sắc như: trải nghiệm leo núi, xem trình diễn trang phục dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian và thể thao truyền thống, lửa trại và vòng xòe giã bạn...
Lễ hội Cốm Hợp Thành 2025 một lần nữa khẳng định vị thế là một điểm hẹn văn hóa đặc sắc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách về một vùng cao giàu bản sắc và mến khách.
Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển
Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ I, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng nhìn lại chặng đường 5 năm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (2020–2025), một giai đoạn ghi dấu sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết vượt khó, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.
Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững
Chiều 13/10, tại Khu Du lịch Cát Cát, UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo về phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn đoạn 2026 – 2030.
95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Xây dựng chuỗi giá trị, liên kết sản xuất, Hội Nông dân Lào Cai giúp hội viên làm giàu
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930-14/10/2025), trao đổi với Báo Dân Việt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hội viên ứng dụng chuyển đổi số. Hội chú trọng hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng chuỗi giá trị nông sản, làm giàu...