Lào Cai: Náo nức "Ngày hội hương cốm" Hợp Thành, tôn vinh "hạt ngọc" từ nương rẫy Tây Bắc

Rộn rã tiếng chày, thơm dẻo hạt cốm

"Ngày hội hương cốm" Hợp Thành đã mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và du lịch đặc sắc, hấp dẫn, khắc họa rõ nét vẻ đẹp mùa thu vùng cao.

Ngay từ sáng sớm, không khí lễ hội đã vô cùng sôi động với phần được mong chờ nhất: Hội thi giã cốm truyền thống và thi ẩm thực địa phương.

Văn nghệ chào mừng Lễ hội cốm truyền thống xã Hợp Thành năm 2025. Ảnh: Hồng Linh.

Trung tâm của lễ hội là nghi lễ cúng cơm mới trang trọng theo đúng phong tục của người Tày bản địa. Đây là nghi lễ cốt lõi, bắt nguồn từ truyền thống lâu đời của đồng bào Tày, Giáy... khi dâng lên tổ tiên đĩa cốm thơm dẻo, làm từ những hạt nếp quý trồng trên đồng đất Hợp Thành, để cảm tạ thần lúa, thần nông đã ban cho một mùa vàng bội thu.

Đông đảo du khách và người dân tham gia “Ngày hội hương cốm”. Ảnh: Hồng Linh.

Sau phần lễ, phần hội thi giã cốm diễn ra đầy kịch tính. Mỗi đội thi gồm 5 thành viên đã phối hợp nhịp nhàng, tái hiện các công đoạn thủ công, từ gặt lúa, tuốt, rang, giã, sàng, sảy... để làm ra mẻ cốm xanh mướt. Tiếng chày giã cốm vang lên rộn rã, hòa cùng tiếng hò reo cổ vũ của người dân và du khách.

Lãnh đạo xã Hợp Thành đánh trống khai hội. Ảnh: Hồng Linh.

Chất lượng cốm (độ thơm, dẻo), màu sắc tự nhiên và cách trình bày, trang trí mâm cốm đẹp mắt là những tiêu chí quan trọng để ban giám khảo đánh giá các đội thi.

Nâng tầm giá trị nông sản từ văn hóa bản địa

Xuất phát từ nghi lễ tri ân tổ tiên, "Ngày hội hương cốm" được tổ chức lần đầu vào năm 2018 và duy trì đến nay, khẳng định sức sống của văn hóa truyền thống.

Đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao hỗ trợ cho xã Hợp Thành. Ảnh: Hồng Linh.

Lễ hội không chỉ là một hoạt động văn hóa, giải trí đơn thuần. Đây còn là một giải pháp thiết thực nhằm tôn vinh nghề thủ công làm cốm truyền thống của đồng bào Tày, góp phần tích cực vào việc bảo tồn, phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp.

Chị em phụ nữ người dân tộc Giáy giã cốm tại hội thi. Ảnh: Hồng Linh.

Quan trọng hơn, thông qua các hoạt động quảng bá và thi tài, lễ hội đã và đang góp phần nâng cao giá trị cho nông sản địa phương, đặc biệt là hạt gạo nếp Hợp Thành. Sự kiện tạo cơ hội để kết nối du lịch trải nghiệm với sản xuất nông nghiệp, mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân trong việc phát triển kinh tế từ chính những sản vật của quê hương.

Cốm làm từ nếp bản địa xã Hợp Thành ăn dẻo, ngọt, bùi ngậy và thơm hương đặc trưng được du khách ưa chuộng, tin dùng. Ảnh: Hồng Linh.

Bên cạnh hội thi giã cốm, du khách thập phương đến với Hợp Thành dịp này còn được hòa mình vào nhiều hoạt động đặc sắc như: trải nghiệm leo núi, xem trình diễn trang phục dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian và thể thao truyền thống, lửa trại và vòng xòe giã bạn...

Thông qua lễ hội Cốm, xã Hợp Thành muốn quảng bá tiềm năng du lịch nông nghiệp để góp phần giúp người nông dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo. Ảnh: Hồng Linh.

Lễ hội Cốm Hợp Thành 2025 một lần nữa khẳng định vị thế là một điểm hẹn văn hóa đặc sắc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách về một vùng cao giàu bản sắc và mến khách.