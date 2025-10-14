Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững

Các đại biểu dự Hội thảo về phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn đoạn 2026 – 2030. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Trong không gian tươi đẹp của Khu du lịch Cát Cát, các diễn giả, chuyên gia, doanh nhân đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều, thực tiễn và tâm huyết xoay quanh 3 nội dung trọng tâm đó là: Phát triển kinh tế du lịch bền vững – lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, lấy thiên nhiên làm lợi thế, lấy con người làm trung tâm; phát triển kinh tế ban đêm – hướng đến mở rộng không gian du lịch, tạo sinh kế mới cho người dân, hình thành thương hiệu “ Đêm Mường Hoa – Đêm Tả Van”; phát triển nông nghiệp bền vững – theo hướng xanh, hữu cơ, gắn với du lịch trải nghiệm và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Các đại biểu trao đổi về phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn đoạn 2026 – 2030. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Qua 3 phiên thảo luận, Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến sâu sắc và thực tiễn với một số định hướng lớn như xây dựng bản sắc thương hiệu du lịch Tả Van gắn với văn hóa dân tộc Mông, Dao, Giáy, không sao chép, không thương mại hóa quá mức.

Tổ chức chợ đêm Mường Hoa, không gian ẩm thực, trình diễn văn nghệ dân tộc, thủ công truyền thống, trải nghiệm trò chơi dân gian vùng cao; hình thành các vùng sản xuất hữu cơ đặc trưng, phát triển sản phẩm OCOP đặc sắc như: rượu mỹ tửu hang đá, nấm linh hương, rau hữu cơ, thảo dược, mật ong, lúa đặc sản, các món ăn bản địa sạch – xanh – an toàn…

Những kết quả của buổi Hội thảo đặc biệt do UBND xã Tả Van tổ chức sẽ được chuyển hóa thành hành động cụ thể, nghị quyết, kế hoạch, dự án và công trình cụ thể, góp phần đưa xã Tả Van - một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới phát triển xứng tầm trong tương lai.