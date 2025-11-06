Lai Châu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Lai Châu họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn do việc sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, ngay sau ổn định tổ chức, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ vướng mắc. Điển hình là Công văn 3841/UBND-TH ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về hướng dẫn rà soát, thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã, Ban Quản lý xã và Ban Phát triển thôn, bảo đảm tổ chức thống nhất, hiệu quả.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Hương Ly)

Đến nay, hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp, Ban Quản lý xã và Ban Phát triển thôn trên địa bàn tỉnh đã được kiện toàn đầy đủ, đảm bảo yêu cầu quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các chương trình. Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5370/KH-UBND ngày 12/9/2025 về kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới, tập trung vào tiến độ giải ngân và hiệu quả thực hiện mục tiêu.

Về nguồn vốn, Lai Châu được giao tổng kế hoạch trung hạn, giai đoạn 2021–2025 hơn 6.033 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư hơn 3.589 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 2.444 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến tháng 10/2025 là 4.318 tỷ đồng/6.033 tỷ đồng (chiếm 71,6%). Trong đó, vốn đầu tư: 3.189 tỷ đồng (chiếm 88,9%); vốn sự nghiệp: 1.128 tỷ đồng (chiếm 46,2%).

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường trên địa bàn. (Ảnh: Hương Ly)

Sự phối hợp kiểm tra, giám sát giữa các cấp, các ngành đã được thực hiện thường xuyên, liên tục góp phần xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ những khó khăn vướng mắc, đồng thời, đề xuất các giải pháp, kiến nghị về các vấn đề: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh để vốn tồn đọng, kéo dài sang năm sau; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò người đứng đầu.

Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Hương Ly)

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh nhấn mạnh: Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực; cơ quan thường trực cần tổng hợp báo cáo một cách toàn diện để đánh giá tổng kết chương trình; các chủ đầu tư báo cáo thường xuyên về tỷ lệ giải ngân, nêu rõ các khó khăn và đề xuất biện pháp tháo gỡ; các cơ quan, đơn vị, cấp xã phải không ngừng đổi mới tư duy trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giải quyết vấn đề cần phải có quyết tâm cao, thực hiện tăng ca, tăng kíp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ đối với việc giải ngân vốn đầu tư…