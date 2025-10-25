Tuyên Quang: Thông qua nhiều Nghị quyết quan trong về thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Cổng thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ và đổi mới để tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, quyết nghị các nội dung tại kỳ họp bảo đảm đạt chất lượng cao nhất, nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong khuôn khổ kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu và thống nhất, biểu quyết thông qua các Dự thảo 16 Nghị quyết quan trọng, bao gồm:

Nhóm nội dung về chính sách, định mức chi ngân sách: Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030; Quy định nội dung hỗ trợ, định mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị, tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế, tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh; Quy định mức trợ cấp một lần đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh...

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang.

Nhóm nội dung về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 (đợt 1) thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN; Điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh…

Nhóm các nội dung về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các Dự án: Ổn định dân cư khẩn cấp xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang (nay là xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang); Khai thác mỏ cao lanh, Felspat bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực Bình Man, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, (nay là xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang); Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Vân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn nêu rõ: Từ ngày 01/7/2025 đến nay, HĐND tỉnh đã tiến hành 3 kỳ họp chuyên đề, điều này thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt và nỗ lực hành động của chính quyền địa phương trong việc giải quyết kịp thời những nội dung, công việc quan trọng, cấp thiết, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh phục vụ cho sự phát triển.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định thông qua 16 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao.

Các nghị quyết được thông qua đã bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương để kịp thời triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2025 và những năm tiếp theo.

Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai với tỉnh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2025 không nhiều, mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,61% là một trong những nhiệm vụ phải quyết tâm thực hiện hoàn thành.

Đề nghị UBND tỉnh với tinh thần phấn đấu cao nhất, nỗ lực lớn nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, cần đẩy mạnh hơn nữa các động lực tăng trưởng, trong đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư bảo đảm các dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Cùng vớ đó, tạo đột phá, chuyển biển mạnh mẽ hơn nữa các động lực tăng trưởng mới, trọng tâm là ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính một cách thực chất, hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, chủ động với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, bám sát tình hình thực tế để kịp thời có giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ các nghị quyết được thông qua; phát huy trách nhiệm của đại biểu dân cử, tích cực chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp.

Tích cực phố biển, tuyên truyền, lan tỏa thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, các nghị quyết của HĐND để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời gian tới.

UBND tỉnh tích cực triển khai các nội dung chuẩn bị trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhất là việc rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của tỉnh sau hợp nhất trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

"Cùng với cả nước trong kỷ nguyên mới, HĐND tỉnh Tuyên Quang phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Mỗi kỳ họp hoặc phiên họp, hội nghị phải “gọn mà hiệu quả”; mỗi cuộc giám sát phải “trúng”, “đúng” và kịp thời; sau giám sát phải tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh để hoạt động của HĐND xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần xây dựng xã hội yên bình, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn". Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.