Tuyên Quang: Tập huấn kỹ thuật trồng dưa chuột vụ Đông cho nông dân xã Tân Mỹ
24/10/2025 18:41 GMT +7
Nhằm chủ động triển khai sản xuất vụ Đông, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hợp tác xã (HTX) Hướng Đạo đã phối hợp với UBND xã Tân Mỹ (Tuyên Quang) tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng dưa chuột cho các hộ nông dân.
Buổi tập huấn chuyên đề về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa chuột đã thu hút đông đảo các hộ nông dân trực tiếp tham gia vào mô hình liên kết sản xuất vụ Đông trên địa bàn xã.
Tại buổi tập huấn, các hộ nông dân đã được cán bộ kỹ thuật của HTX Hướng Đạo trực tiếp hướng dẫn chi tiết quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa chuột theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của HTX.
Nội dung tập huấn tập trung vào các khâu then chốt, quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm, bao gồm: kỹ thuật làm đất, lên luống, quy trình bón phân (bón lót, bón thúc) cân đối, và chế độ tưới tiêu hợp lý.
Bên cạnh đó, các cán bộ kỹ thuật cũng đặc biệt nhấn mạnh các biện pháp nhận biết và phòng trừ sâu bệnh hại phổ biến trên cây dưa chuột.
Mục tiêu là giúp bà con áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để sản phẩm cuối cùng không chỉ đạt năng suất cao mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn thương phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Điểm mấu chốt được nhấn mạnh tại buổi tập huấn là việc bà con tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn là điều kiện tiên quyết. Khi sản phẩm dưa chuột đạt chất lượng và tiêu chuẩn đã thống nhất, HTX Hướng Đạo sẽ cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho các hộ dân tham gia chuỗi liên kết.
Cam kết này được xem là "chìa khóa" giải quyết bài toán đầu ra, giúp nông dân hoàn toàn yên tâm sản xuất, tập trung vào việc nâng cao chất lượng mà không còn nỗi lo "được mùa, mất giá".
Sự phối hợp chặt chẽ giữa HTX Hướng Đạo và chính quyền xã Tân Mỹ trong việc tổ chức tập huấn và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ được đánh giá là một bước đi chiến lược.
Hoạt động này không chỉ giúp nông dân nắm vững kỹ thuật để tăng thu nhập ngay trong vụ Đông năm nay, mà còn củng cố mối liên kết sản xuất, tạo tiền đề quan trọng để phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác tại địa phương.
Tuyên Quang tổng kết năm học 2024-2025, đặt mục tiêu vào nhóm 25 - 30 tỉnh dẫn đầu về giáo dục
Sáng 20/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của năm học 2025-2026.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phải làm tốt hơn nữa vai trò "cầu nối 4 nhà"
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025), ngày 14/10 vừa qua, ông Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã đến chúc mừng Hội Nông dân tỉnh. Ông Hồng nhấn mạnh, Hội cần làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối "4 nhà", hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, xây dựng thương hiệu cho nông sản chủ lực của tỉnh.