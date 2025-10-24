Tuyên Quang: Tập huấn kỹ thuật trồng dưa chuột vụ Đông cho nông dân xã Tân Mỹ

Buổi tập huấn chuyên đề về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa chuột đã thu hút đông đảo các hộ nông dân trực tiếp tham gia vào mô hình liên kết sản xuất vụ Đông trên địa bàn xã.

Tại buổi tập huấn, các hộ nông dân đã được cán bộ kỹ thuật của HTX Hướng Đạo trực tiếp hướng dẫn chi tiết quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa chuột theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của HTX.

HTX Hướng Đạo đã phối hợp với UBND xã Tân Mỹ (Tuyên Quang) tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng dưa chuột cho các hộ nông dân. Ảnh: Tân Mỹ Online.

Nội dung tập huấn tập trung vào các khâu then chốt, quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm, bao gồm: kỹ thuật làm đất, lên luống, quy trình bón phân (bón lót, bón thúc) cân đối, và chế độ tưới tiêu hợp lý.

Bên cạnh đó, các cán bộ kỹ thuật cũng đặc biệt nhấn mạnh các biện pháp nhận biết và phòng trừ sâu bệnh hại phổ biến trên cây dưa chuột.

Mục tiêu là giúp bà con áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để sản phẩm cuối cùng không chỉ đạt năng suất cao mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn thương phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cán bộ kỹ thuật của HTX Hướng Đạo hướng dẫn kỹ thuật làm đất, lên luống... cho các hộ dân trồng dưa vụ Đông. Ảnh: Tân Mỹ Online.

Điểm mấu chốt được nhấn mạnh tại buổi tập huấn là việc bà con tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn là điều kiện tiên quyết. Khi sản phẩm dưa chuột đạt chất lượng và tiêu chuẩn đã thống nhất, HTX Hướng Đạo sẽ cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho các hộ dân tham gia chuỗi liên kết.



Cam kết này được xem là "chìa khóa" giải quyết bài toán đầu ra, giúp nông dân hoàn toàn yên tâm sản xuất, tập trung vào việc nâng cao chất lượng mà không còn nỗi lo "được mùa, mất giá".



Sự phối hợp chặt chẽ giữa HTX Hướng Đạo và chính quyền xã Tân Mỹ trong việc tổ chức tập huấn và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ được đánh giá là một bước đi chiến lược.

Hoạt động này không chỉ giúp nông dân nắm vững kỹ thuật để tăng thu nhập ngay trong vụ Đông năm nay, mà còn củng cố mối liên kết sản xuất, tạo tiền đề quan trọng để phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác tại địa phương.