Tuyên Quang tăng phân cấp, ủy quyền cho cấp xã điều động giáo viên

Những nút thắt từ cơ sở

Ngày 23/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị trao đổi công tác quản lý Nhà nước về giáo dục khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp, năm học 2025 - 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 124 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Sau sáp nhập, toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 1.300 cơ sở giáo dục. Mô hình chính quyền hai cấp bước đầu đã cho thấy sự tinh gọn, tăng tính chủ động cho địa phương. UBND các xã, phường đã tích cực chỉ đạo, đảm bảo cơ sở vật chất và phối hợp bố trí đội ngũ.

Ông Vũ Đình Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Linh.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng bộc lộ nhiều vướng mắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn bày tỏ nhiều quan điểm, "nút thắt" trong quá trình điều hành.

Vấn đề nóng nhất được nhiều địa phương nêu lên là tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu thốn, dẫn đến lo ngại chất lượng giáo dục không được đảm bảo.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung đề xuất, kiến nghị về các chế độ, chính sách đặc thù cho đội ngũ nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, nhằm giúp họ yên tâm bám trường, bám lớp.

Phân cấp mạnh mẽ, lấy công nghệ làm lợi thế

Giải đáp các vướng mắc, bà Mai Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận và làm rõ nhiều thắc mắc từ các điểm cầu.

Để giải quyết những khó khăn, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp kịp thời, thường xuyên để công tác quản lý được thông suốt.

Các đại biểu tham gia Hội nghị trao đổi công tác quản lý Nhà nước về giáo dục khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp, năm học 2025 - 2026 tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đức Linh.

Để giải quyết bài toán thiếu giáo viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở sẽ ủy quyền cho địa phương (cấp xã -pv) thực hiện việc điều động, biệt phái, luân chuyển giáo viên trong khu vực mình quản lý.

Đây được xem là một bước phân cấp mạnh mẽ, giúp các xã chủ động hơn trong việc sắp xếp nhân sự. Tuy nhiên, ông Hưng cũng lưu ý các địa phương cần báo cáo và đề xuất kịp thời với Sở để tránh sai sót.

Một giải pháp căn cơ khác được đưa ra là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Ông Hưng thông tin: "Tuyên Quang là tỉnh đầu tiên hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành trong số 34 tỉnh thành. Đây là lợi thế để việc phối hợp giữa Sở và địa phương tháo gỡ khó khăn".

Hiện tại, Sở cũng đang triển khai các phần mềm quản lý mới (đã hoàn thành trên 70%) và sẽ sớm đưa vào sử dụng nhằm nâng cao chất lượng quản lý tại cơ sở.

Hội nghị cũng thống nhất nhiều giải pháp trọng tâm cho năm học 2025-2026, bao gồm: Rà soát, điều chỉnh các đề án, chính sách giáo dục cho phù hợp thực tiễn.

Tham mưu UBND tỉnh tuyển dụng giáo viên năm 2025 và sắp xếp lại mạng lưới trường lớp phù hợp với đơn vị hành chính mới. Tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh giáo dục STEM, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và quan tâm đặc biệt đến học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.