Tuyên Quang nỗ lực khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Người dân xã Nhữ Khê thu hoạch lúa sau mưa lũ để tập trung sản xuất vụ đông. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo thống kê, vụ mùa năm 2025 toàn tỉnh Tuyên Quang gieo cấy hơn 52.000 ha lúa, năng suất ước đạt 58 tạ/ha, sản lượng khoảng 30 vạn tấn. Tuy nhiên, bão số 10 và 11 gây mưa lớn khiến 4.389 ha lúa bị ngập úng, trong đó 923 ha thiệt hại nặng trên 70%.

Ngay sau khi nước rút, các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch, giảm tối đa tổn thất.

Vụ đông 2025 được xác định là vụ sản xuất chiến lược, tận dụng tối đa quỹ đất sau thu hoạch, mở rộng 28.377 ha gieo trồng, bảo đảm an ninh lương thực và ổn định đời sống.

Nông dân xã Chiêm Hoá (Tuyên Quang) thu hoạch lúa vụ mùa. Ảnh: Hoàng Nga.

Ông Cầm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang thông tin: Cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp với gần 137 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi nước rút, chính quyền xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch, giảm thiểu tổn thất, khơi thông rãnh nước, cải tạo đất để gieo trồng rau ngắn ngày.

Tại cánh đồng Ngạn, thôn Hợp Long 1, hơn 30 ha lúa và hoa màu bị ngập người dân đã nhanh chóng được khắc phục. Sau đó, tập trung trồng ngô, dưa chuột và rau màu các loại, từ đó góp phần khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau bão.

Còn tại xã Chiêm Hóa, thiên tai đã gây thiệt hại cho sản xuất nông, lâm nghiệp với hơn 106 ha lúa, trên 156 ha cây trồng hàng năm bị ảnh hưởng.

Ông Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã Chiêm Hoá đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển rau màu ngắn ngày như ngô, khoai, bí xanh, su hào… phù hợp khí hậu vụ đông, cho thu hoạch nhanh.

Đồng thời, triển khai các chương trình hỗ trợ về giống, vật tư, bao tiêu sản phẩm giúp nông dân yên tâm mở rộng sản xuất, sớm khôi phục sinh kế.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên... giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Hoàng Nga.

Ông Nguyễn Văn Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang cho biết: Tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông, trong đó, tập trung khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, thu hút doanh nghiệp đầu tư, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ giống, vật tư, phân bón và đầu tư hạ tầng cho vùng sản xuất tập trung.

Đồng thời, đề nghị các xã, phường rà soát diện tích canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ngắn ngày, có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Ngành chuyên môn tăng cường theo dõi sâu bệnh, chủ động phòng trừ, góp phần giúp người dân yên tâm sản xuất, hướng tới một vụ đông hiệu quả, bền vững.

Phát triển cây vụ đông không chỉ là giải pháp bù đắp sản lượng thiếu hụt do bão lũ gây ra, mà còn là bước đi quan trọng để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Mục tiêu của ngành là giữ vững tổng sản lượng lương thực cả năm trên 78 vạn tấn, bảo đảm an ninh lương thực, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân.

Trên những cánh đồng sau vụ gặt, bà con đã khẩn trương xuống giống, làm đất, chuẩn bị phân bón, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm “chắc làm, chắc thắng".

Với sự đồng lòng của chính quyền và người dân, cùng các chính sách hỗ trợ hiệu quả, vụ đông 2025 được kỳ vọng sẽ giành thắng lợi toàn diện, không chỉ bù đắp sản lượng bị ảnh hưởng do bão lũ mà còn tạo đà vững chắc để ngành nông nghiệp tỉnh phát triển ổn định, bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.