Tuyên Quang hành động quyết liệt, triển khai chính sách thu hút nhân tài khoa học công nghệ

Với mục tiêu tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đây được xem là động thái mạnh mẽ của tỉnh Tuyên Quang nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo đòn bẩy cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc, để Nghị định 249 đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất, trước hết, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức phổ biến sâu rộng nội dung của Nghị định đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Đức Duy.

Mục tiêu là tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đảm bảo chính sách được thực thi một cách đồng bộ, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xây dựng, đề xuất các chương trình, dự án cần tuyển chọn chuyên gia trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì tổng hợp, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định để tổ chức thực hiện theo quy định.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí nguồn lực, cung cấp đầy đủ dữ liệu, hồ sơ, thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, dự án có nhu cầu thu hút chuyên gia; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Định kỳ trước ngày 15/11 hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ và Chính phủ.

Điểm nhấn trong văn bản chỉ đạo lần này là việc phân công nhiệm vụ chi tiết cho các sở, ngành liên quan, tạo thành một hệ sinh thái chính sách đồng bộ để hỗ trợ và thu hút chuyên gia.

Cụ thể, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách quy định của Nghị định; tham mưu biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sở Ngoại vụ đóng vai trò cầu nối quốc tế, chủ động tìm kiếm, thu hút các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, giới thiệu cho các đơn vị đang có nhu cầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm cho tương lai bằng việc đề xuất cử các công dân ưu tú đi đào tạo ở nước ngoài, hình thành đội ngũ chuyên gia "cây nhà lá vườn" chất lượng cao.

Sở Tài chính là đơn vị cân đối, bố trí và hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với chuyên gia, phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng cân đối của địa phương.

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục thẩm tra, tổng hợp hồ sơ và đề xuất xem xét nhập quốc tịch Việt Nam cho các chuyên gia nước ngoài có thành tích, đóng góp cho tỉnh.

Công an tỉnh được giao nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, an toàn thông tin; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho chuyên gia và dữ liệu; đồng thời thực hiện chính sách ưu đãi về thị thực, tạm trú theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thanh tra tỉnh cũng được giao các nhiệm vụ chuyên biệt nhằm đảm bảo an ninh trong lĩnh vực quốc phòng và tính minh bạch trong các dự án có sử dụng chuyên gia.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo, đồng thời kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Với sự vào cuộc quyết liệt và kế hoạch triển khai chi tiết, Tuyên Quang đang thể hiện quyết tâm lớn trong việc biến các chính sách của Chính phủ thành hành động thực tiễn, hứa hẹn sẽ trở thành "miền đất hứa" cho các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đến cống hiến và phát triển.