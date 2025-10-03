Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang: Cần có phương án đảm bảo an toàn cho người dân khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh kiểm tra tình hình sạt lở tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú. Ảnh: Duy Tuấn.

Qua kiểm tra thực tiễn, nghe báo cáo của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh đánh giá, đây là điểm thiệt hại lớn nhất về người trong cơn bão số 10 trên địa bàn tỉnh; đến nay đã cơ bản xác định được vị trí khu nhà bị sạt lở và tìm được 1 nạn nhân.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh chia sẻ với những mất mát của gia đình nạn nhân và bà con thôn Má Lầu A. Đồng thời, đánh giá cao sự vào cuộc, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác của tỉnh thăm hỏi, động viên người thân gia đình có người bị vùi lấp do sạt lở. Ảnh: Duy Tuấn.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, các lực lượng Công an, Biên phòng, dân quân, thanh niên tiếp tục xác định vị trí có khả năng để nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân còn lại; huy động mọi phương tiện hiện có, nếu cần hỗ trợ thêm trang thiết bị thì đề xuất tỉnh.

Song song tìm kiếm các nạn nhân phải đảm bảo phương án an toàn cho người và phương tiện; tính toán đường ra, hiệp đồng phối hợp, chỉ huy nhạy bén trong tình huống có thể xảy ra sạt lở trong lúc tìm kiếm.

Đồng thời, yêu cầu cấp uỷ, chính quyền địa phương vận động người dân quanh khu vực sạt lở và ở nơi nguy cơ cao tại thôn Má Lầu A di chuyển đến nơi an toàn trong thời gian chờ các chính sách của tỉnh; trong đó cán bộ, đảng viên trong thôn phải gương mẫu thực hiện trước.

Khu vực sạt lở khiến 1 người chết, 3 người mất tích tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú. Ảnh: A Li.

Các lực lượng hỗ trợ Nhân dân vận chuyển tài sản, đồ dùng thiết yếu đến nơi an toàn; nếu thiếu nhân lực báo cáo tỉnh để huy động các lực lượng ở địa phương khác hỗ trợ.

Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất chỉ huy, đảm bảo các phương án cảnh báo, ứng trực 24/24h quanh khu vực sạt lở.

UBND tỉnh Tuyên Quang thành lập ngay tổ công tác của tỉnh khảo sát khu vực sạt trượt hiện nay để lập phương án ổn định dân cư cho các hộ dân; đồng thời rà soát toàn bộ khu vực thôn Má Lầu A để có phương án đảm bảo an toàn cho dân cư khu vực nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú. Ảnh: UBND xã Lũng Cú.

Đối với bà con Nhân dân, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh ghi nhận bà con đã tới động viên và hỗ trợ các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đồng thời, khuyến cáo bà con không lơ là, chủ quan; trong thời gian tìm kiếm cứu nạn yêu cầu người dân không hiếu kỳ đến xem, tránh tình trạng xảy ra sạt lở bất ngờ gây thêm thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương lập danh sách thanh niên có sức khoẻ tốt tham gia hỗ trợ; cắm cảnh báo quanh khu vực để những người không phận sự không hiếu kỳ đến xem, đảm bảo an toàn tuyệt đối các lực lượng tham gia cứu trợ, tìm kiếm nạn nhân và Nhân dân trong khu vực.