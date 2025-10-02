Tình người trong bão lũ ở nơi địa đầu tổ quốc Tuyên Quang

Video: Tình người trong bão lũ ở nơi địa đầu tổ quốc Lũng Cú (Tuyên Quang).

Buổi sáng định mệnh ở vùng cao Lũng Cú

6 giờ 30 phút sáng ngày 30/9/2025, cơn mưa xối xả không ngớt, người dân thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú vừa dậy nhóm bếp, lửa còn chưa kịp ấm thì chỉ trong chớp mắt, một vụ sạt lở núi kinh hoàng đã xảy ra. Hàng nghìn m3 đất, bùn kèm nước lũ từ trên núi cao trút xuống, cuốn phăng nhiều hộ dân phía chân núi ở thôn Má Lầu A.

Trong số những ngôi nhà bị vùi lấp, có 4 người trong căn nhà đơn sơ của gia đình ông Vàng Chá S. (SN 1982) đã không kịp chạy thoát. Ông S., cùng vợ là bà Hầu Thị D. (SN 1980) cùng hai đứa cháu thơ dại là bé Vàng Xuân H. (2 tuổi) và Vàng Minh H. (1 tuổi) mất tích.

Toàn cảnh nơi xảy ra vụ sạt lở đất khiến 1 người chết, 3 người mất tích tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: A Li.

Thôn Má Lầu A (trước khi sáp nhập thuộc xã Má Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ) nằm cheo leo trên triền đồi, cách trung tâm xã Lũng Cú mới 26km; đường vào hiểm trở, phải đi bộ gần 1km mới tới được hiện trường.

Nhưng con đường gian nan ấy không bằng nỗi đau xé lòng của đôi vợ chồng trẻ người Mông đang túc trực tại hiện trường vụ tìm kiếm. Họ là con của ông S. và bà D, là bố mẹ của 2 đứa trẻ bị mất tích trong vụ sạt lở đất.

Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Đôi vợ chồng trẻ người dân tộc Mông này phải rời xa quê hương, lặn lội xuống Bắc Ninh để làm thuê, kiếm tiền nuôi sống gia đình nghèo.

Họ may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng lại gánh nỗi đau tột cùng khi cùng lúc mất cha, mẹ và hai đứa con thơ.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú. Ảnh: UBND xã Lũng Cú.

Sau hơn hai ngày đêm ròng rã, lực lượng chức năng đã không ngừng nghỉ đào bới, tìm kiếm trong bãi bùn đất nhão nhoét khổng lồ, ngổn ngang đất đá dưới những cơn mưa nặng hạt.

Và rồi phép màu dù mong manh cũng đã không thể xảy ra. Đến 10 giờ 14 phút sáng ngày 2/10/2025, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên là bà Hầu Thị D. (sinh năm 1980).

Hiện nay, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại trong vụ sạt lở đất, đá tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang vẫn đang diễn ra khẩn trương, liên tục; nhiều tổ chức, cá nhân đã kịp thời hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tìm kiếm tại vùng sạt lở.

Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Với mong muốn góp một phần công sức hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, những ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân, các đơn vị trường học trên địa bàn xã Lũng Cú đã huy động nguồn lực, mua thực phẩm, tổ chức vận chuyển những suất ăn miễn phí trao tận tay người dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Cô giáo Dương Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Ngoài những suất ăn mà các thầy cô giáo tự nấu ra thì chúng tôi cũng hỗ trợ, đóng góp thêm những nhu yếu phẩm như lương khô, nước uống và các đồ dùng vật dụng thiết yếu để hỗ trợ trong thời điểm tìm kiếm nạn nhân.

Những suất cơm miễn phí của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại thôn Má Lầu A. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Chiến sĩ Hà Hùng Quân, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tuyên Quang bảo: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thôn Má Lầu A, chúng tôi được người dân, nhà trường, chính quyền tạo điều kiện, hỗ trợ cho những suất ăn miễn phí để đảm bảo sức khoẻ, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích và hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể.

Những bữa cơm vội để tiếp tục hành trình tìm kiếm nạn nhân mất tích của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Bên cạnh các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, lực lượng Đoàn viên thanh niên xã Lũng Cú cũng thành lập các đội xung kích. Mỗi đội từ 10-12 thành viên là các thanh niên tại chỗ có sức khỏe để tham gia cùng lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiếm, hỗ trợ nhân dân di chuyển tới nơi an toàn.

Anh Vừ Mí Phứ, cán bộ Đoàn thanh niên xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho hay: Đoàn thanh niên xã Lũng Cú đã huy động các đội thanh niên xung kích của các thôn, tập trung vào điểm sạt lở để phối hợp với công an, cấp ủy, chính quyền xã và các lực lượng tham gia hỗ trợ các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở di chuyển người, tài sản tới nơi an toàn.



Lực lượng cứu hộ gồm Công an, bộ đội, lực lượng dân quân, người dân... nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ dưới thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú (Tuyên Quang). Ảnh: UBND xã Lũng Cú cung cấp.

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang thông tin: Các lực lượng chức năng của tỉnh và lực lượng dân quân của xã đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, một số xã lân cận như xã Đồng Văn cũng đã hỗ trợ lực lượng cho xã Lũng Cú để triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Cùng với đó, công tác hậu cần tại chỗ đã được bà con nhân dân và các thầy giáo, cô giáo quan tâm.

Các thầy giáo, cô giáo đã nấu, mang các suất cơm và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã quan tâm, hỗ trợ bằng vật chất và tinh thần chia sẻ, động viên cho Lũng Cú để vượt qua những khó khăn này.

Trong bão lũ, tình đồng chí, nghĩa đồng bào đã một lần nữa khẳng định giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng cứu hộ, cùng sự chung tay của cộng đồng, đã mang lại hy vọng và niềm tin cho những người dân đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nơi biên cương Lũng Cú, thêm ấm lòng, vững tin vượt qua những ngày gian khó.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày (30/9), tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã xảy vụ sạt lở nghiêm trọng với khối lượng nước, bùn, đất khổng lồ từ trên núi cao tràn xuống gây ra lũ quét, vùi lấp một gia đình khiến 4 người mất tích.



Các nạn nhân mất tích gồm: Ông Vàng Chá S. (SN 1982), bà Hầu Thị D. (SN 1980), cháu Vàng Xuân H. (SN 2023) và cháu Vàng Minh H. (SN 2024).