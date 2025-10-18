Tuyên Quang: Lô Lô Chải được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025"

Hành trình "xanh và bền vững" của Tuyên Quang

Danh hiệu cao quý này không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng địa phương mà còn là dấu ấn quan trọng, khẳng định thương hiệu du lịch Tuyên Quang trên bản đồ toàn cầu.

Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" do UN Tourism khởi xướng là sáng kiến toàn cầu nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn văn hóa, thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững và nâng cao sinh kế cho cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và đại diện làng du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú đón nhận danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025". Ảnh: Sở VHTTDL Tuyên Quang.

Danh hiệu được xét chọn dựa trên hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt về quản trị, sáng tạo, bền vững, môi trường và đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, qua đó trở thành chuẩn mực quốc tế cho các mô hình du lịch cộng đồng chất lượng cao.

Thành công của Lô Lô Chải là kết quả của sự chú trọng xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch cộng đồng theo hướng xanh và bền vững của tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua. Tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp:

Cải thiện hạ tầng và môi trường: Địa phương cải thiện hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, quy hoạch hệ thống thu gom, xử lý rác thải, hạn chế nhựa dùng một lần, tăng không gian xanh, cải thiện nguồn nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ du khách.

Bảo tồn và cân bằng sinh thái: Song song với đó là bảo tồn cảnh quan và kiến trúc truyền thống, sử dụng vật liệu tự nhiên, thân thiện môi trường, đồng thời kiểm soát lượng khách phù hợp để bảo đảm cân bằng sinh thái.

Phát triển sinh kế và cộng đồng: Việc phát triển sinh kế tại chỗ được thúc đẩy thông qua các mô hình homestay, ẩm thực bản địa, nghề thủ công truyền thống, và các hoạt động trải nghiệm văn hóa – nông nghiệp.

Lô Lô Chải được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025". Ảnh: Ngọc Hải.

Đặc biệt, cộng đồng dân cư được nâng cao năng lực thông qua đào tạo kỹ năng đón tiếp, quản lý dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm và ứng xử văn minh du lịch. Các hoạt động này đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng, tạo việc làm ổn định, và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và thanh niên.

Đáng chú ý, quá trình này đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật quan trọng từ tổ chức Helvetas (Thụy Sĩ) thông qua Dự án “Du lịch bền vững vì sự phát triển” (ST4SD), do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp triển khai.

Dấu ấn du lịch Tuyên Quang trên trường quốc tế

Việc Lô Lô Chải được UN Tourism vinh danh là minh chứng rõ nét cho sự phát triển năng động, toàn diện và bền vững của du lịch Tuyên Quang. Sự kiện này không chỉ tôn vinh nỗ lực của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa, gìn giữ tài nguyên và phát triển sinh kế, mà còn lan tỏa mô hình du lịch cộng đồng thành công của Việt Nam ra thế giới.

Thành công này càng trở nên ý nghĩa hơn khi Tuyên Quang tiếp tục khẳng định giá trị di sản và liên kết vùng tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA).

Đặc biệt, vào ngày 13/10/2025, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang – Việt Nam đã được WTA vinh danh ở hạng mục "Điểm đến Văn hóa Khu vực Hàng đầu châu Á năm 2025".

Hai danh hiệu uy tín quốc tế này đã thể hiện rõ định hướng phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát huy giá trị văn hóa và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng, đồng thời khẳng định hình ảnh Tuyên Quang – Hà Giang như một điểm đến văn hóa – du lịch bền vững, giàu bản sắc trong khu vực và trên thế giới.



Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ và nâng cao năng lực quản lý tại Lô Lô Chải, đồng thời từng bước nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng theo hướng bền vững tại các địa phương khác.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh truyền thông quốc tế, quảng bá hình ảnh "Tuyên Quang – Miền di sản sống" trên các nền tảng số và mạng lưới đối tác của UN Tourism.

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh đến năm 2035, định hướng đến năm 2045.