Tuyên Quang tổng kết năm học 2024-2025, đặt mục tiêu vào nhóm 25 - 30 tỉnh dẫn đầu về giáo dục

Ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm học 2024-2025

Tới dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường trên toàn tỉnh.

Trong năm học qua, ngành Giáo dục tỉnh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đồng thời đề ra mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2025-2030 là đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phấn đấu lọt vào nhóm 25-30 tỉnh, thành phố có chất lượng giáo dục phát triển mạnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của năm học 2025-2026. Ảnh: Huy Hoàng.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngành GDĐT tỉnh Tuyên Quang luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự ủng hộ của Nhân dân.

Trong năm học 2024-2025, toàn ngành đã nỗ lực triển khai hiệu quả các giải pháp đổi mới toàn diện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể: Hệ thống trường, điểm trường tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, phù hợp. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng.

Tỷ lệ phòng học kiên cố và trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên.Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn từng bước được khẳng định. Tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ tăng cao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Huy Hoàng.

Số lượng và chất lượng giải học sinh giỏi tại các kỳ thi cấp khu vực và quốc gia ngày càng tăng. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025, tỉnh có 74 thí sinh đoạt giải.

Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 1.100 cơ sở giáo dục; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên đạt 64,71%. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai hiệu quả. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đặt mục tiêu đột phá

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục tỉnh cũng đối mặt với nhiều khó khăn như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn hạn chế ; tỷ lệ phòng học kiên cố thấp hơn bình quân cả nước ; tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học; chất lượng giáo dục đại trà ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn này.

Bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Huy Hoàng.

Bước vào năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm là "đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phát triển giáo dục và đào tạo" , với chủ đề năm học “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

Ngành sẽ tập trung vào đổi mới lấy học sinh làm gốc , xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, tận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội hóa.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có trên 73% trường mầm non và trên 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%; 100% cán bộ, giáo viên ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả thiết bị dạy học hiện đại và lọt vào nhóm 25-30 tỉnh, thành phố có chất lượng giáo dục phát triển mạnh.

Giáo dục là "quốc sách hàng đầu"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích ngành Giáo dục đã đạt được.

Đồng thời, đề nghị ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Bộ GDĐT và của tỉnh về lĩnh vực GDĐT, đặc biệt là tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách để triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW và Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục.

Bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GDĐT. Ảnh: Huy Hoàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, năm học 2025-2026 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, chính quyền cần quán triệt sâu sắc tinh thần luôn coi GDĐT là "quốc sách hàng đầu".

Bà Hà cũng yêu cầu ngành Giáo dục nâng cao hiệu quả quản lý, tăng quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục; tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp tinh gọn, phù hợp; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý gương mẫu, vững chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà cũng chia sẻ với những thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua và đề nghị ngành giáo dục cùng các địa phương nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 để đảm bảo kế hoạch dạy học.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025 đã được vinh danh, khen thưởng. Trong đó, có 8 tập thể và 21 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ GDĐT; 4 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 7 tập thể nhận Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 7 tập thể và 60 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.