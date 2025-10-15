Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang

Mới đây, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2243/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang.

Đáng chú ý, Ban Quản lý này được hình thành trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang cũ và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang.

Xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Quân.

Theo quyết định, Ban Quản lý các khu công nghiệp và kinh tế tỉnh Tuyên Quang là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan này có chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý còn quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Về mặt pháp lý, Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, sở hữu tài khoản và con dấu mang hình Quốc huy. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban sẽ do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch hằng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký. Đồng thời, quyết định mới sẽ bãi bỏ hai văn bản trước đây, bao gồm: Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 15/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang.

Trong thời gian tới, Trưởng ban Ban Quản lý sẽ trình UBND tỉnh Tuyên Quang để ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban theo đúng quy định pháp luật.

