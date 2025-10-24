Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang chỉ đạo gỡ vướng hạ tầng và nhân lực trong chuyển đổi số

Thứ hạng Tuyên Quang cải thiện nhưng còn nhiều "điểm nghẽn"

Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang (Ban Chỉ đạo -pv) tập trung đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thẳng thắn nhìn nhận những "điểm nghẽn" và đề ra các giải pháp quyết liệt cho 3 tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, 9 tháng năm 2025, công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tỉnh đã hoàn thành 12/20 nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 và 41/102 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương giao.

Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang họp phiên chuyên đề. Ảnh: Văn Nghị.

Các chỉ số phản ánh kết quả chuyển đổi số của tỉnh bước đầu có sự cải thiện rõ rệt. Đáng chú ý, trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Tuyên Quang đứng thứ 14/34 tỉnh, thành phố (tính đến 22/10). Về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2024 (do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ngày 21/10), Tuyên Quang xếp thứ 22/34 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, phiên họp đã thẳng thắn "mổ xẻ" những khó khăn, vướng mắc đang là rào cản lớn.

Nổi cộm là vấn đề hạ tầng và nhân lực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại nhiều Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã còn chưa đồng bộ. Tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cấp xã diễn ra phổ biến, trong khi chất lượng nguồn nhân lực chuyển đổi số nói chung chưa cao.

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Văn Nghị.

Một "điểm nghẽn" lớn khác xuất phát từ thực tế cơ sở: nhiều thôn bản vẫn chưa có điện, chưa được phủ sóng di động. Đáng chú ý, một bộ phận không nhỏ người dân chưa biết sử dụng máy vi tính, không có điện thoại thông minh hoặc tài khoản ngân hàng, dẫn đến khó khăn rất lớn khi thao tác và thanh toán trực tuyến lúc thực hiện dịch vụ hành chính công.

Ngoài ra, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra sự thiếu hướng dẫn, thống nhất, đồng bộ của một số nền tảng số và cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các Bộ, ngành trung ương triển khai...

Phải có sản phẩm cụ thể, tránh hình thức

Phát biểu kết luận, ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, ngành, đồng thời khẳng định quan điểm của Ban Chỉ đạo là: "Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thực hiện Nghị quyết 57 với các chỉ tiêu đạt kết quả cao nhất" trong 3 tháng cuối năm.

Để đạt mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các cấp, ngành ngay sau hội nghị phải rà soát tất cả nhiệm vụ chưa hoàn thành, xây dựng kế hoạch hành động ngay lập tức. Kế hoạch này phải phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đến từng cá nhân, bộ phận, có sản phẩm cụ thể và phải công khai tiến độ, trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh việc nêu cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và gắn kết quả thực hiện Nghị quyết 57 với công tác đánh giá cán bộ.

Về các giải pháp cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang chỉ đạo: Rà soát toàn bộ đội ngũ cán bộ làm công tác chuyển đổi số từ tỉnh đến xã để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Ngành chức năng khẩn trương lập kế hoạch, cấp kinh phí để mua sắm, nâng cấp hạ tầng công nghệ số trên địa bàn toàn tỉnh.

Giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài làm việc trong lĩnh vực chuyển đổi số. Phát động phong trào thi đua về chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và khu dân cư, đảm bảo hiệu quả, thực chất, tránh hình thức.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, song song với chuyển đổi số, phải quan tâm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đi vào thực tế, phải có sản phẩm cụ thể phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân.