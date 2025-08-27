Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho nữ đảng viên 98 tuổi

Sáng ngày 27/8, trong không khí trang trọng hướng tới Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 2 đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng lãnh đạo Đảng ủy phường Minh Xuân, Chi bộ 9 Tân Hà chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Toàn. Ảnh: Văn Nghị.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Toàn, 98 tuổi, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Tân Hà 9, Đảng bộ phường Minh Xuân.

Đây là sự ghi nhận cao quý đối với quá trình cống hiến không mệt mỏi của một đảng viên lão thành cho sự nghiệp của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh chúc mừng ông Trần Mạnh Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Văn Nghị.

Cũng trong dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.



Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến và công lao của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng. Ảnh: Văn Nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định, đây không chỉ là vinh dự riêng của cá nhân, gia đình đồng chí Trần Mạnh Lợi và đồng chí Nguyễn Thị Toàn, mà còn là niềm vui, niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, của chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang bày tỏ mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng lần này sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất của người chiến sỹ cộng sản, vai trò của người đứng đầu, luôn là tấm gương sáng trong việc rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cũng đề nghị các đảng viên tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua ở cơ sở, chung sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.