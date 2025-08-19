Tuyên Quang: Khánh thành công trình cầu và đường tránh gần 330 tỷ đồng ở Sơn Dương

Khánh thành công trình cầu và đường tránh gần 330 tỷ đồng ở xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Xuân Hạnh.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương cũ (nay là xã Sơn Dương) từ Km183 đến Km188 quốc lộ 37, có tổng chiều dài khoảng 4,45km, thuộc dự án nhóm B, công trình giao thông đường cấp II, cầu cấp III, với tổng mức đầu tư 329,84 tỷ đồng.

Trong đó, phần đường có tổng chiều dài hơn 4km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu TCVN104-2007, vận tốc thiết kế 50km/h; công trình cầu Sơn Dương có tổng chiều dài 419,86m, được thiết kế theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11823:2017.

Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa hết sức quan trọng của tỉnh Tuyên Quang, giúp giảm thiểu phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 37 qua trục đường Trung tâm của xã Sơn Dương; tránh ùn tắc, tai nạn, đáp ứng yêu cầu giao thông đi lại của nhân dân; mở ra không gian phát triển đô thị mới, thúc đẩy phát triển đô thị hai bên bờ sông Phó Đáy.

Nâng cao và hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, phục vụ giao thông đi lại được thuận tiện, góp phần tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho khu vực huyện Sơn Dương (nay là xã Sơn Dương). Qua đó đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của tỉnh Tuyên Quang.

Tuyến đường tránh có tổng chiều dài hơn 4km. Ảnh: Xuân Hạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh.

Sự kiện hôm nay, còn là dấu ấn rất quan trọng trong quá trình từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong ngày vui chung của cả nước.

Với mục đích tháo gỡ "điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông, tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh trung tâm xã Sơn Dương được đầu tư xây dựng nhằm thực hiện khâu đột phá về hạ tầng giao thông theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra.

Sau hơn 3 năm thi công, với sự quyết tâm, nỗ lực của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, công trình đã hoàn thành mở ra không gian phát triển đô thị mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Kết nối thuận lợi hơn tới Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, góp phần phát huy giá trị di sản, thúc đẩy du lịch, giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu. Ảnh: Xuân Hạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các sở, ban, ngành, UBND xã Sơn Dương; các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn tham gia thực hiện công trình đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện dự án; biểu dương các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình đã đồng thuận, ủng hộ, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước.

Đồng thời, phối hợp tích cực với với chính quyền và chủ đầu tư khẩn trương giải phóng, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công để triển khai xây dựng công trình hoàn thành đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình và đúng tiến độ đề ra.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh trung tâm xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Xuân Hạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tuyên Quang yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện tất cả các công việc của Dự án theo đúng thiết kế được duyệt; sớm làm việc với các cơ quan chuyên môn và xã Sơn Dương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo quy định.

Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác, sử dụng cũng như phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của Dự án.

Việc khánh thành Dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh trung tâm xã Sơn Dương là sự kiện cùng với cả nước diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).