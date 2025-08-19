Tuyên Quang: Khởi công dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thuỷ

Đông đảo bà con nhân dân dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thuỷ. Ảnh: Khánh Toàn.

Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy là công trình đầu tiên được khởi công xây dựng trong tổng số 16 trường nội trú liên cấp vùng biên giới của tỉnh Tuyên Quang, được đầu tư xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 3 ha, tại thôn Nà Thài, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Công trình được thiết kế hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của trường nội trú liên cấp, bảo đảm tính bền vững, phù hợp điều kiện địa phương.

Công trình có quy mô xây dựng 31 phòng học; 15 phòng bộ môn; 198 phòng ở nội trú cho học sinh và giáo viên; nhiều hạng mục phụ trợ khác như nhà đa năng, nhà ăn, thư viện, sân bóng, khu sinh hoạt văn hóa...

Tổng vốn đầu tư cho dự án này là hơn 211 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Khi hoàn thành, nhà trường là cơ sở giáo dục khang trang, hiện đại, đủ điều kiện tiếp nhận giảng dạy và ở nội trú cho khoảng 1.000 học sinh trên địa bàn 2 xã biên giới Thanh Thủy, Lao Chải và địa bàn lân cận.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thuỷ, xã Thanh Thuỷ. Ảnh: Khánh Toàn.

Việc đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Thanh Thủy là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học do khó khăn về điều kiện địa lý.

Đồng thời, tạo môi trường học tập an toàn, hiện đại cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã biên giới thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Tại các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang, trong những năm qua dù đã có một số trường dân tộc bán trú, nhưng cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chật hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh.

Do đó, việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp là việc làm hết sức cần thiết, tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các xã biên giới.