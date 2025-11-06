Lào Cai: Đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025. Ảnh: Tiến Lập.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 là trên 4.017 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn ngân sách trung ương giao các năm trước kéo dài sang năm 2025 là 1.302 tỷ đồng; kế hoạch vốn ngân sách trung ương giao năm 2025 là 2.714 tỷ đồng.

Đến ngày 31/10/2025, tổng vốn đã phân bổ chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thực hiện năm 2025 là 3.508 tỷ đồng/4.017 tỷ đồng, bằng 87,3%. Tổng vốn chưa phân bổ chi tiết là 508 tỷ đồng/4.017.099 triệu đồng, bằng 12,7%.

Dự kiến số vốn tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Lào Cai phân bổ đợt 3 (trước ngày 08/11/2025) trên 35 tỷ đồng. Hiện Sở Tài chính đang tổng hợp điều chỉnh tăng/giảm nguồn vốn sự nghiệp giữa các dự án thành phần, nội dung thành phần của các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 đối với các nội dung hết nhiệm vụ chi, giữa các xã để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về kết quả giải ngân, tổng vốn đã giải ngân hết ngày 31/10/2025 là 1.132 tỷ đồng/kế hoạch vốn năm 2025 đã phân bổ 3.508 tỷ đồng, bằng 32,3%, trong đó, vốn đầu tư phát triển giải ngân đạt 45,4% kế hoạch; vốn sự nghiệp giải ngân đạt 21,3% kế hoạch.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã đã báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn chương trình MTQG; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được; phân tích nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG còn thấp; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu. Ảnh: Tiến Lập.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai khẳng định: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và các địa phương đã ban hành đồng bộ, đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, văn bản để chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và hằng năm theo đúng quy định, hướng dẫn, yêu cầu của Trung ương.

Việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn; nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập bình quân đầu người. Đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu các xã khẩn trương rà soát, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung rà soát lại toàn bộ các dự án, tổng hợp báo cáo Sở Tài chính để báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Đối với vốn đầu tư phát triển, yêu cầu các chủ đầu tư rà soát lại toàn bộ dự án. Tổng hợp các dự án thừa vốn, thiếu vốn, hoặc gặp khó khăn để đề xuất điều chỉnh; ưu tiên chuyển vốn sang đầu tư cho các hạ tầng thiết yếu, nơi người dân có nhu cầu và đồng thuận cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Tiến Lập.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các xã để phân bổ nốt số vốn còn lại của năm 2025. Trong đó, ưu tiên phân bổ vào các lĩnh vực hiệu quả, như duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất (trụ sở, y tế, trường học, đường xá, thủy lợi)...

Đối với số vốn đã phân bổ cho các xã, cần tiến hành rà soát lại, xem xét nhu cầu thực tế của các xã để phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn hợp lý để các xã triển khai thực hiện các dự án...trong đó, cần quan tâm thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, tập trung vào mô hình hỗ trợ cộng đồng (hỗ trợ trâu, bò, lợn, gà, cây con giống)...

Bí thư và Chủ tịch UBND các xã phải xác định đây trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước tỉnh, phải trực tiếp rà soát công việc và chủ động đề nghị các sở, ngành hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình dự án.

Đối với các sở, ngành phải đảm bảo giải ngân hết 100% số vốn được giao. Nếu không giải ngân được hết nguồn vốn trong khi còn nhiệm vụ chi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các xã thực hiện báo cáo 2 lần/tháng; trước ngày 10 và 30 hàng tháng các xã báo cáo về các sở chủ trì phụ trách chương trình. Trước ngày 15 và 30 hàng tháng các sở tổng hợp, báo cáo về Sở Tài chính và UBND tỉnh.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo và nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của các xã nếu có vướng mắc khó khăn trực tiếp báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ.