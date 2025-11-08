Giá cà phê bật tăng, cà phê Robusta tăng mạnh gần 120 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay 8/11

Ngày 8/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London đảo chiều tăng mạnh 2,6% (118 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, đạt 4.662 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 cũng tăng 2,6% (118 USD/tấn), đạt 4.648 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng tới 2,79% (11,05 US cent/pound) so với ngày hôm trước, đạt 407,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,79% (6,9 US cent/pound), đạt 385,85 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 118.000 – 119.500 đồng/kg, tăng 2.300 - 2.700 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 119.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 118.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 118.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 119.500 đồng/kg.

Một số doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn của Việt Nam nhận định nguồn cung của niên vụ 2025 - 2026 có thể vẫn thiếu hụt. Mặc dù có một số báo cáo cho rằng sản lượng cà phê Việt Nam năm nay tăng lên nhưng kết quả cuối cùng vẫn còn phụ thuộc vào tình hình thu hái và thời tiết giai đoạn thu hoạch.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng giá cà phê chưa thể giảm. Nếu giảm thì mức điều chỉnh cũng không quá mạnh. Thời gian qua, giá cà phê và một số loại nông sản khác như tiêu và sầu riêng liên tục tăng và thiết lập kỷ lục, giúp thu nhập của người dân tốt hơn. Do vậy, áp lực phải bán cà phê trong giai đoạn chính vụ để trang trải cuộc sống cũng không quá lớn. Nói cách khác, giá giảm hay tăng thì 80% phụ thuộc vào người nông dân.

Các nhà xuất khẩu có thể kiểm chứng điều này vào những tháng tới khi Việt Nam bắt đầu thu hoạch. Giá cà phê nếu điều chỉnh cũng chỉ xuống tối đa là 100.000 đồng/kg, còn nếu người dân không bán, giá có thể khoảng 120.000 đồng/kg. Ngoài ra, mức thuế 50% mà Mỹ áp dụng đối với Brazil là một cơ hội lớn cho cà phê Việt.

Trước đây, Mỹ chủ yếu nhập khẩu cà phê Arabica của Brazil do vị trí địa lý gần giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, trước đây người Mỹ cũng chưa quen với cà phê Robusta của Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, họ cũng đã quan tâm nhiều hơn đến cà phê Việt Nam. Do thuế của Brazil lên tới 50% nên họ buộc phải qua Việt Nam và Indonesia để mua hàng.

Trong tháng 9 vừa qua, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 5.526 tấn, tăng 81,2% so với tháng trước và gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, theo Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ đã giảm gần 53% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 333.000 bao trong tháng 9. Đây là một lợi thế nhất và rõ ràng nhất của Việt Nam và nhiều doanh nghiệp cũng đang nhìn thấy điều này.

Xét trên bức tranh rộng hơn, nhu cầu cà phê trên thế giới đang tăng lên, đặc biệt là xu hướng chuyển từ trà sang cà phê ở giới trẻ nhiều nước, điển hình như Trung Quốc. Bên cạnh những lợi thế, một số ý kiến cho rằng sức ép cạnh tranh ở các thị trường khác trong đó có châu Âu (thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam) sẽ tăng lên, nếu cà phê Brazil chuyển hướng sang những thị trường này.