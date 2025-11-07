Nhu cầu mua tiêu của thị trường sẽ tăng mạnh hai tháng cuối năm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (7/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 145.000 – 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 145.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 145.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (7/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng nhẹ với tiêu trắng, tăng nhẹ với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.109 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.747 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Thông thường vào cuối năm, nhu cầu từ khách hàng quốc tế tăng khoảng 10-15% so với các tháng trước nên trong hai tháng cuối năm, lượng tiêu nhập khẩu dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh. Nguyên nhân do nguồn cung trong nước gần như đã cạn, trong khi vụ thu hoạch mới vẫn chưa bắt đầu.

Nhập khẩu hạt tiêu tăng cao trong bối cảnh sản lượng trong nước sụt giảm, giá hạt tiêu toàn cầu tăng mạnh và nhu cầu tái xuất - chế biến gia tăng.

Đây cũng là chiến lược phổ biến của các doanh nghiệp lớn nhằm tận dụng nguồn cung giá cạnh tranh từ các quốc gia có sản lượng dồi dào, đồng thời giữ ổn định nguyên liệu đầu vào phục vụ cho xuất khẩu.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 10/2025, Việt Nam đã nhập khẩu 1.671 tấn hạt tiêu các loại, gồm 1.498 tấn tiêu đen và 173 tấn tiêu trắng, với kim ngạch đạt 11,2 triệu USD. So với tháng 9/2025 lượng nhập khẩu tăng 5,2% và so với tháng 10/2024 lượng nhập khẩu giảm 65,3%.

Luỹ kế 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 37.783 tấn hạt tiêu, với tổng kim ngạch đạt 236,9 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 32.226 tấn và tiêu trắng đạt 5.557 tấn. So với cùng kỳ năm trước lượng nhập khẩu tăng 25,3% và kim ngạch tăng 65,6%. Đây cũng là khối lượng nhập khẩu kỷ lục từ trước đến nay, vượt xa con số 30.295 tấn ghi nhận được trong cả năm 2024.

Lâm Đồng hiện có trên 37.100 ha hạt tiêu, lớn nhất cả nước. Trong đó, gần 3.100 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, bền vững, với khoảng 30 cơ sở sản xuất đạt chứng nhận quốc tế. Thông qua vai trò dẫn dắt của các HTX, nông dân đã nhận ra canh tác hữu cơ không chỉ là bảo vệ đất đai và sức khỏe mà còn là chìa khóa để nâng cao giá trị, tạo ra sự khác biệt và phát triển bền vững cho cây hạt tiêu Lâm Đồng.

Và từ những vườn tiêu xanh mướt nơi đất đỏ bazan, một thương hiệu hạt tiêu sạch Việt Nam đang dần vươn xa trên bản đồ nông sản thế giới. Trong hành trình đó, vai trò của các HTX, doanh nghiệp ngày càng trở nên rõ nét là chất xúc tác, lực đẩy cho nông dân thay đổi tư duy canh tác, là cầu nối vững chắc với thị trường và là nhân tố tiên phong trong xây dựng thương hiệu hạt tiêu chất lượng cao của địa phương.