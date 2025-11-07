Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, giá Robusta về mức thấp nhất một tuần

Giá cà phê hôm nay 7/11

Ngày 7/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London quay đầu giảm mạnh 3,31% (156 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.544 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 3,32% (156 USD/tấn), đạt 4.530 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm mạnh hơn, lên tới 4,06% (16,85 US cent/pound) so với ngày hôm trước, còn 396,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 3,88% (15,35 US cent/pound), đạt 379,05 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 115.700 – 117.000 đồng/kg, giảm 1.700 - 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 116.800 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 116.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 115.700 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 117.000 đồng/kg.

Dự báo mưa liên tục trong tuần tới ở Brazil đã làm dịu bớt lo ngại về tình trạng khô hạn và ảnh hưởng tiêu cực đến giá cà phê Arabica. Trong khi đó, cà phê Robusta đang chịu áp lực từ nguồn cung tăng từ Việt Nam.

Theo báo cáo của Artis Trading phối hợp cùng Coffee Trading Academy (CTA), giá cà phê cao đã khuyến khích nông dân đầu tư để tăng năng suất thông qua việc bón phân nhiều hơn và tăng cường tưới tiêu, trong khi điều kiện thời tiết thuận lợi ngoài mùa vụ càng giúp nâng cao năng suất cây trồng.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 10/2025, xuất khẩu cà phê rang xay hòa tan và phối trộn, các doanh nghiệp ngoại chiếm 82% tổng kim ngạch; cà phê nhân chiếm 38% kim ngạch. Hầu hết các ông lớn cà phê toàn cầu đã có mặt ở Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025/26 đạt 31 triệu bao (loại 60kg), tăng so với 29 triệu bao của niên vụ trước. Gần đây, mưa lớn đã khiến việc bắt đầu thu hoạch bị trì hoãn, song báo cáo nhấn mạnh rằng không có thiệt hại đáng kể đối với quả cà phê hay cây trồng.

Cả Brazil và Việt Nam, ngành cà-phê toàn cầu đang đối mặt với một cơn khủng hoảng cung kép khi mà ba yếu tố quan trọng là thời tiết cực đoan, chính sách thương mại và tồn kho thấp đồng loạt siết chặt thị trường.

Các nhà giao dịch toàn cầu đang vận chuyển khoảng 150.000 bao cà phê arabica Brazil (loại 60kg) đến các kho của sàn giao dịch ICE ở châu Âu, một động thái có thể giúp bổ sung lượng tồn kho và hạ nhiệt giá cà phê vốn đang ở gần mức cao kỷ lục.