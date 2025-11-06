Tuyên Quang: Chuẩn bị khởi công 5 trường nội trú, thắp sáng "ngọn lửa" tri thức nơi phên dậu Tổ quốc

Đây không chỉ là những công trình xây dựng đơn thuần mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển bền vững của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Sự kiện này là một phần trong chủ trương lớn của Chính phủ nhằm chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Phối cảnh tổng thể của công trình Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy (xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) - 1 trong số 6 dự án trường học được đầu tư xây dựng tại xã biên giới. Ảnh: Vũ.

Để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này, ngày 5/11, bà Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, đã chủ trì cuộc họp trực tiếp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và trực tuyến UBND 5 xã nói trên để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công các trường.

Theo kế hoạch, Lễ khởi công sẽ được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến vào sáng Chủ nhật (9/11), với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Điểm cầu chính ở tỉnh Tuyên Quang sẽ đặt tại xã Minh Tân, kết nối trực tuyến với 4 điểm cầu còn lại là Sơn Vĩ, Phố Bảng, Xín Mần và Pà Vầy Sủ.

Đặc biệt, sự kiện sẽ được tổ chức đồng loạt trên cả nước, kết nối hình ảnh về điểm cầu chính và điểm cầu trung tâm tại tỉnh An Giang. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng các kênh truyền thông địa phương.

Đây được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ tinh thần học tập và khát vọng vươn lên của học sinh vùng cao.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà nhấn mạnh, Lễ khởi công 5 trường phổ thông nội trú liên cấp này là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Sự kiện thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với sự nghiệp "trồng người" tại những địa bàn khó khăn nhất, nơi phên dậu của Tổ quốc.

"Đây không chỉ là công trình về đầu tư cơ sở vật chất mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển bền vững của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc", bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng từng công việc, bảo đảm chuẩn bị toàn diện về cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và công tác tuyên truyền.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng nội dung chương trình buổi lễ, đảm bảo trang trọng và phù hợp thực tế.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tỉnh và các nhà thầu thi công phải phối hợp với chính quyền địa phương, khẩn trương hoàn tất các hạng mục phục vụ lễ khởi công đúng tiến độ.