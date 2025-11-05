Tuyên Quang: Siết chặt quản lý cát sỏi, xử lý nghiêm cán bộ "tiếp tay, bảo kê"

Công tác quản lý khai thác cát, sỏi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Tuyên Quang, dù công tác quản lý khoáng sản thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý khai thác cát, sỏi vẫn còn một số hạn chế.

Trong quá trình khai thác, một số đơn vị khai thác vi phạm quy định như để mất mốc ranh giới, không lắp đặt trạm cân tại bến bãi và sử dụng các phương tiện không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường. Khai thác cát, sỏi trái phép trên các tuyến sông tái diễn...

Theo công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên các tuyến sông tái diễn. Ảnh: Thiên Long.

Hệ lụy của những vi phạm này đã làm thất thoát tài nguyên, tiềm ẩn nguy cơ thay đổi dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường, mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, gây dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đáng báo động hơn, một số cán bộ, đảng viên, người được giao nhiệm vụ bảo vệ pháp luật có biểu hiện tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, xử lý vi phạm.

Công văn cũng chỉ rõ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do trong lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng còn chưa kịp thời, thiếu quyết liệt, nhất là trong việc xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm.

Năng lực, trình độ quản lý nhà nước của một số cán bộ, công chức ở một số cơ quan chức năng và hiệu quả công tác của các lực lượng trực tiếp đấu tranh, xử lý vi phạm còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm còn chưa chặt chẽ...



Hàng loạt giải pháp quyết liệt được triển khai

Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải khắc phục ngay các hạn chế và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên không trực tiếp hoặc gián tiếp dung túng, bao che, tiếp tay, tác động, can thiệp vào hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm. Xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Đặc biệt, Công văn 197-CV/TU quy trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng khai thác trái phép khoáng sản trên địa bàn kéo dài mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu một loạt giải pháp đồng bộ:

Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Công an để xử lý nghiêm các vụ án, nhất là các vụ có yếu tố "tiếp tay, bảo kê, làm ngơ của cán bộ trong cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở".

Đảng ủy Công an tỉnh được giao nhiệm vụ tập trung phát hiện, xử lý các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức, "hoạt động có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay". Lực lượng công an phải tăng cường kiểm tra, không để xảy ra các "điểm nóng", đặc biệt tại các địa bàn giáp ranh , đồng thời xử lý các bến bãi chưa được cấp phép và các phương tiện vận tải vi phạm.

Đảng ủy UBND tỉnh được giao chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp quản lý nhà nước. Đáng chú ý là việc nghiên cứu, triển khai kết nối dữ liệu sản lượng cát sỏi qua trạm cân, camera về cơ quan có thẩm quyền để kiểm soát, chống trốn thuế.

Công khai thông tin về nguồn gốc vật liệu trong các công trình sử dụng ngân sách nhà nước và kiên quyết không nghiệm thu các công trình có sử dụng vật liệu khai thác trái phép, không rõ nguồn gốc.

Tỉnh ủy chỉ đạo kiên quyết không gia hạn giấy phép và không cấp giấy phép mới đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khoáng sản đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng, chống các hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép cát, sỏi. Phê phán các hành vi vi phạm.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác, lên án, đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Công văn 197-CV/TU, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung ký ban hành, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Tuyên Quang nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực khai thác cát sỏi.

Dư luận đang chờ đợi sự vào cuộc quyết liệt, "không có vùng cấm" của các cấp chính quyền để tài nguyên quốc gia không còn bị thất thoát và trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.