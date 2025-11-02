Tuyên Quang: Bàn giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt bền vững
02/11/2025 14:49 GMT +7
Tỉnh Tuyên Quang sở hữu tiềm năng lớn với tổng đàn trâu, bò hơn 391.000 con, trong đó có nhiều giống bò chất lượng cao. Tuy nhiên, thực tế chăn nuôi vẫn đang bị kìm hãm bởi tư duy manh mún, nhỏ lẻ và thị trường tiêu thụ bấp bênh. Để "lột xác", việc xây dựng các chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm được xác định là chìa khóa then chốt.
Tiềm năng lớn phát triển chăn nuôi đại gia súc
Mới đây, tại Hợp tác xã (HTX) Cát Lý (xã Thuận Hòa), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức buổi tọa đàm khuyến nông "Giải pháp phát triển chăn nuôi vỗ béo bò thịt gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm".
Không thể phủ nhận, Tuyên Quang có lợi thế để phát triển đại gia súc theo hướng hàng hóa: điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn thức ăn dồi dào và truyền thống chăn nuôi lâu đời.
Toàn tỉnh hiện có trên 391.000 con trâu, bò; riêng đàn bò đã hơn 165.000 con, với các giống chủ lực như bò vàng bản địa (bò H’Mông) và các giống bò lai năng suất cao (BBB, Sind). Nhiều mô hình vỗ béo bò thịt đã giúp người dân chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang thâm canh, tăng thu nhập.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, lĩnh vực chăn nuôi bò của tỉnh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: đa phần hộ dân vẫn giữ phương thức chăn nuôi truyền thống, quy mô trong vườn nhà.
Bài toán nan giải hiện nay là đầu vào bấp bênh: Nguồn thức ăn phụ thuộc lớn vào tự nhiên. Việc trồng cỏ, dự trữ và chế biến (ủ chua, ủ rơm...) còn rất hạn chế.
Con giống chưa tối ưu: Công tác quản lý, lai tạo giống chưa tốt dẫn đến năng suất thấp, trong khi nguy cơ dịch bệnh luôn rình rập.
Đầu ra luẩn quẩn: Sản phẩm chủ yếu vẫn là bán thịt tươi ngoài chợ. Thị trường tiêu thụ vừa hẹp, vừa thiếu ổn định, chưa có các sản phẩm chế biến sâu để nâng cao giá trị.
Những "điểm nghẽn" này khiến người nông dân dù bỏ nhiều công sức nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, dễ bị thương lái ép giá.
Gỡ nút thắt bằng "chìa khóa" liên kết
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng hàng hóa; chia sẻ kinh nghiệm về quy trình vỗ béo hiệu quả; cách tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, giảm chi phí.
Tuy nhiên, giải pháp được nhắc đến nhiều nhất chính là liên kết chuỗi giá trị.
Các đại biểu cho rằng, đã qua thời "mạnh ai nấy làm". Muốn phát triển bền vững, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải liên kết với HTX và HTX phải kết nối được với doanh nghiệp tiêu thụ, chế biến. Đây là con đường duy nhất để đảm bảo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm.
Các chuyên gia cũng giới thiệu nhiều tiến bộ kỹ thuật mới trong lai tạo giống, giúp bò tăng trọng nhanh, chất lượng thịt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Nhiều ý kiến đề xuất cần có cơ chế, chính sách cụ thể hơn nữa để khuyến khích, hỗ trợ các mô hình liên kết này.
Khi liên kết tạo ra "điểm sáng"
Để chứng minh hiệu quả của liên kết, các đại biểu đã tham quan thực tế mô hình chăn nuôi vỗ béo bò thịt ngay tại HTX Cát Lý.
HTX này đang duy trì hơn 150 con bò thịt, gồm nhiều giống lai chất lượng cao. Điểm khác biệt của Cát Lý là việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và đã ký kết được hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định với doanh nghiệp.
Mô hình này không chỉ mang lại thu nhập cao, ổn định cho các thành viên mà còn tạo việc làm cho người dân địa phương, trở thành "điểm sáng" về tư duy làm nông nghiệp hàng hóa.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Trịnh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, nhấn mạnh: Tọa đàm là dịp để cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển chăn nuôi bò thịt bền vững.
Ông Bình đề nghị các địa phương phải quyết liệt đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung, hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm, giúp người dân nông thôn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
