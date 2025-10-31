Đại hội Hội Nông dân xã Sà Phìn (Tuyên Quang) lần thứ I: Quyết tâm hoàn thành 12 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 30/10, tại xã Sà Phìn (Tuyên Quang), Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Chu Thị Ngọc Diệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang; cùng các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã Sà Phìn.

Bà Chu Thị Ngọc Diệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: HND Tuyên Quang.

Dấu ấn từ nguồn vốn và phong trào thi đua

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong giai đoạn 2023-2025, công tác Hội và phong trào nông dân xã Sà Phìn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chi hội liên tục được củng cố, 100% chi hội hoạt động đạt loại khá trở lên.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng phát triển mạnh mẽ; toàn xã đã có 20 hộ đạt danh hiệu các cấp, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Đặc biệt, công tác hỗ trợ vốn cho nông dân được chú trọng. Quỹ Hỗ trợ nông dân đã triển khai 4 dự án, giúp 13 hộ vay 800 triệu đồng để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã đang tín chấp, quản lý 13 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 423 hộ vay, với tổng dư nợ hơn 20 tỷ đồng.

Với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”, Hội Nông dân xã Sà Phìn quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: HND Tuyên Quang.

Nguồn vốn này đã trở thành "đòn bẩy" thiết thực, giúp hội viên cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo; đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Phấn đấu hoàn thành 12 chỉ tiêu nhiệm kỳ mới

Với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thống nhất các mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Trọng tâm của nhiệm kỳ mới là xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động, để Hội thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nông dân, là trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân tại cơ sở.

Đại hội đã xác định 12 chỉ tiêu cụ thể cùng các giải pháp phù hợp, khẳng định quyết tâm của cán bộ, hội viên nông dân xã Sà Phìn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2025 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2025–2030; cùng cả nước tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Tại Đại hội, các Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Sà Phìn khóa I gồm 31 nhân sự, Ban Thường vụ 9 nhân sự đã được công bố. Đại hội cũng công bố các Quyết định chỉ định chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ I.