Tuyên Quang: 100% xã, phường hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 25/10, thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho biết, các Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đúng tiến độ, đảm bảo các quy trình, quy định theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Kết quả, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã đã hiệp thương dân chủ cử trên 7.000 vị tham gia Ủy viên MTTQ Việt Nam các xã, phường. Trong đó, 124 vị được tín nhiệm cử giữ chức vụ Chủ tịch và 628 vị tham gia Ban Thường trực nhiệm kỳ mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng dự Đại hội đại biểu MTTQ xã Thái Hòa. Ảnh: MTTQ Tuyên Quang.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, thể hiện sự kế thừa và phát triển. Đáng chú ý, tỷ lệ Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp cơ sở là nữ, người dân tộc thiểu số và người ngoài Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại các Đại hội, đại biểu đã tập trung trí tuệ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Tinh thần chung là tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Việc hoàn thành thắng lợi Đại hội MTTQ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tỉnh Tuyên Quang tiến tới tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp tỉnh trong thời gian tới, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10.

Đây cũng là sự kiện khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của MTTQ trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Tuyên Quang.