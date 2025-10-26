Bắc Mê (Tuyên Quang): Khi hội thi cắt lúa nếp, giã bánh giầy không chỉ là... lễ hội

Bắc Mê tái hiện nét đẹp từ đồng ruộng

Theo ghi nhận của PV, cánh đồng thôn Bản Noong, xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang rộn rã tiếng cười nói, tiếng dao gặt lúa nhanh thoăn thoắt. 5 đội thi đến từ các thôn Nà Pâu, Bản Khén, Nà Cắp, Nà Phia và Bản Noong đã bước vào một ngày hội thực sự, nơi văn hóa lao động được tôn vinh.

Các đội tham gia phần thi cắt lúa nếp tại thôn Bản Noong (xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Tuyến.

Hội thi được chia làm hai phần, thể hiện trọn vẹn chu trình "từ hạt lúa đến mâm cỗ".



Trong 30 phút của phần thi cắt lúa nếp, 6 thành viên của mỗi đội (tổng 5 đội) đã phô diễn kỹ năng nhà nông điêu luyện. Đây không chỉ là cuộc đua tốc độ, mà còn tái hiện sinh động nét đẹp lao động, sự khẩn trương của mùa gặt và tinh thần đoàn kết "kẻ gặt, người bó" ăn ý.

Hội thi cắt lúa nếp và làm bánh giầy năm 2025 mang nét đẹp văn hóa của dân tộc Tày. Ảnh: Truyền thông Bắc Mê.

Ngay sau đó, phần thi nấu xôi và làm bánh giầy (60 phút) lại là nơi tôn vinh sự khéo léo, tinh tế của người phụ nữ Tày.

Những hạt nếp dẻo thơm, vốn là sản phẩm đặc trưng và niềm tự hào của vùng đất Bắc Mê, qua bàn tay của các đội thi đã trở thành những chiếc bánh giầy trắng ngần, dẻo thơm.

Các đội tham gia phần thi làm bánh giầy thể hiện sự khéo léo, tinh tế của người phụ nữ Tày. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Những chiếc bánh ấy không chỉ là ẩm thực, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, tượng trưng cho trời đất, thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.

Khi văn hóa là động lực

Hội thi vượt xa một hoạt động bề nổi, nó chạm đến khát vọng gìn giữ "hồn cốt" dân tộc của chính những người dân.

Anh Sằm Văn Hùng, thôn Nà Pâu, chia sẻ: "Hội thi cắt lúa nếp mang nét đẹp văn hóa của dân tộc Tày. Tôi mong muốn những năm tiếp theo sẽ tiếp tục tổ chức để các thôn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất".

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải ở cả hai phần thi cắt lúa nếp và làm bánh giầy. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Đó là sự chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, nhưng sâu xa hơn là nhu cầu gắn kết cộng đồng thông qua các sinh hoạt văn hóa chung.

Cùng chung cảm xúc, chị Phan Thị Điềm, thôn Bản Noong, bày tỏ niềm tự hào: "Tôi rất vui vì mình là một người con của dân tộc Tày, được tham gia lễ hội. Tôi sẽ tuyên truyền cho những thế hệ trẻ để giữ gìn bản sắc của dân tộc Tày".



"Đòn bẩy" du lịch và phát triển kinh tế

Dưới góc độ quản lý, hội thi này là một bước đi chiến lược. Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lý Hải Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Bắc Mê, cho biết: "Thông qua hội thi, chúng tôi muốn góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, các giá trị di sản văn hóa dân tộc cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ", ông Vĩnh nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Bắc Mê, hội thi cũng là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của địa phương. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bắc Mê đang cho thấy cách làm sáng tạo khi không để văn hóa "nằm im" trong bảo tàng, mà đưa văn hóa gắn liền với đời sống lao động, gắn với đặc sản địa phương (hạt nếp) và định hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Khi du khách đến đây, họ không chỉ ăn một chiếc bánh ngon, mà còn được trải nghiệm cả một câu chuyện văn hóa đằng sau nó.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất phần thi cắt lúa nếp cho thôn Bản Noong và giải Nhất phần thi làm bánh giầy cho thôn Bản Khén, cùng nhiều giải phụ khác cho các đội tham gia.

Tuy nhiên, chiến thắng lớn nhất thuộc về tất cả người dân Bắc Mê, khi họ đã cùng nhau tổ chức thành công một lễ hội giàu bản sắc, thắp lên niềm tự hào dân tộc và mở ra hy vọng mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội từ chính những giá trị văn hóa truyền thống.