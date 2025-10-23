Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Bắc Mê lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Truyền thông khu vực Bắc Mê.

Tham dự Đại hội có 70 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.400 hội viên nông dân trên toàn xã Bắc Mê.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, sự quan tâm của các cấp Hội Nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân xã Bắc Mê đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Hội đã tổ chức 25 buổi tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng với hơn 3.650 lượt hội viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của hội viên nông dân.

Trong nhiệm kỳ, có 58 hội viên mới được kết nạp. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được đẩy mạnh, có trên 200 hộ đăng ký tham gia. Hội đã giúp đỡ 35 hộ nông dân nghèo, khó khăn về vốn, vật tư; nông dân hiến trên 5.000m2 đất, đóng góp 450 ngày công làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng…



Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Bắc Mê lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Truyền thông khu vực Bắc Mê.

Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Bắc Mê lần thứ I với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”, có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2023 – 2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 4 mục tiêu và 6 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, nhất là về nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 100 hội viên mới trở lên; ít nhất 95% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Mê phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Truyền thông khu vực Bắc Mê.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Mê đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội nông dân đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân xã Bắc Mê cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn với lợi ích thiết thực của nông dân; xây dựng Hội thực sự là “ngôi nhà chung” của nông dân.

Phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Phấn đấu đến măm 2030, có 40% hội viên được trang bị kỹ năng số, biết quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên môi trượng mạng.

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, tăng cường đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh,…

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Bắc Mê khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Truyền thông khu vực Bắc Mê.

Đại hội đã nghe công bố Quyết định của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Bắc Mê khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm có 30 đồng chí; Ban Thường vụ Hội Nông dân xã gồm có 5 đồng chí; đồng chí Hoàng Văn Thường được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Mê.