Đồng Văn (Tuyên Quang): Ấm lòng vùng cao, động thổ xây nhà cho 2 hộ nghèo nhà bị sạt lở

Đồng Văn xây dựng nhà cửa cho hộ nghèo bị hư hại do thiên tai

Đồng Văn là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang, với địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. Đời sống người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo còn nhiều thiếu thốn.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, cùng với sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhiều hộ dân đã có nhà cửa khang trang, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Trong đợt thiên tai vừa qua, nhà của 2 hộ gia đình ông Ly Mí Cáy (phải) và hộ ông Ly Mí Sính bị hư hại do sạt lở. Ảnh: TT xã Đồng Văn.

Tuy nhiên, trong đợt mưa bão kéo dài vừa qua, địa bàn xã đã gánh chịu thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, nhà của hai hộ gia đình hộ nghèo là hộ ông Ly Mí Cáy và hộ ông Ly Mí Sính (cùng ở thôn Má Tìa) đã bị hư hại do sạt lở.

Trước tình cảnh cấp bách đó, Ban vận động "Quỹ vì người nghèo" xã Đồng Văn đã khẩn trương kêu gọi xã hội hóa, phát huy tinh thần "tương thân tương ái" để hỗ trợ các gia đình.

Trao tiền ủng hộ xây dựng nhà cho 2 hộ nghèo bị ảnh hưởng do thiên tai. Ảnh: TT xã Đồng Văn.

Rất may mắn, lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng kịp thời. Công ty TNHH Tiến Đạt - Hoàng Su Phì đã ủng hộ gia đình ông Ly Mí Cáy 60 triệu đồng.

Doanh nhân Bùi Thị Hương - Chủ tịch Công ty TNHH Helen Solar - Yến Khánh Hòa (Yến Helen) và gia đình bà Phạm Lan Hương (phường Hà Giang 2, Tuyên Quang) đã chung tay ủng hộ gia đình ông Ly Mí Sính 60 triệu đồng.

Phấn đấu hoàn thành nhà "3 cứng" trước mùa đông

Theo thiết kế, hai căn nhà mới sẽ được xây dựng theo kiểu nhà truyền thống của địa phương, nhưng đảm bảo tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng).

Tổ chức Lễ động thổ xây dựng 2 căn nhà cho 2 hộ nghèo có nhà bị thiệt hại do đợt thiên tai. Ảnh: TT xã Đồng Văn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn, đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình. Ông nhấn mạnh, việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tai không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái" chung tay vì cộng đồng.

Ngay sau lễ động thổ, lãnh đạo xã, các lực lượng và đơn vị thi công đã lập tức bắt tay vào triển khai xây dựng. Với sự cấp bách khi mùa đông giá rét đang đến gần, các lực lượng và đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành và bàn giao 2 căn nhà cho các hộ dân trước tháng 1/2026, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Hiện nay, những ảnh hưởng do mưa bão tại Đồng Văn vẫn còn, cấp ủy và chính quyền địa phương rất mong tiếp tục nhận được sự chung tay, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để giúp đỡ những người dân nghèo trên địa bàn có được căn nhà kiên cố, an toàn, sớm ổn định cuộc sống.