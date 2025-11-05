Tuyên Quang: Sáp nhập nhiều Ban quản lý, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt

Tuyên Quang hợp nhất 3 Ban quản lý dự án

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã công bố các quyết định tái cơ cấu, sáp nhập một số đơn vị.

Đáng chú ý là Quyết định số 2243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh trao quyết định và tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Duy Tuấn.

Ban này được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang.

Công bố Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh trên cơ sở hợp nhất 3 Ban Quản lý dự án (Công trình giao thông; Dân dụng và công nghiệp; Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Duy Tuấn.

Thành lập Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh trên cơ sở hợp nhất Ban Điều phối và Ban Quản lý dự án vốn nước ngoài.

Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ban

Cùng với việc sắp xếp lại tổ chức, tại hội nghị cũng đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt:

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh.

Đồng chí Phạm Kiều Vân, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Ngô Xuân Nam, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Chánh Thanh tra tỉnh, được điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn.

Đồng chí Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình số 1.

Đồng chí Nguyễn Thiện Tuyên (nguyên Giám đốc Ban QLDA công trình giao thông) giữ chức Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định bổ nhiệm cấp phó tại các ban mới được hợp nhất.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu các cơ quan, cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng bàn giao công việc, ổn định tư tưởng cán bộ, xây dựng đơn vị đoàn kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh việc phân công công việc phải rõ ràng theo tinh thần "6 rõ" của Thủ tướng, tập trung nỗ lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2025.