20 đội tham gia Hội thi sản phẩm trà Shan tuyết và kỹ thuật pha chế trà tại Tuyên Quang

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Hội thi thu hút 20 đội tuyển với 80 thí sinh đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã chè trong tỉnh, mang đến 87 sản phẩm trà Shan tuyết đặc trưng của các vùng Hồng Thái, Côn Lôn, Thượng Nông, Nậm Dịch...

Trong hai ngày 5 và 6/11, các thí sinh sẽ thể hiện kỹ năng, sáng tạo trong chế biến, pha chế, giới thiệu hương vị đặc trưng của trà Shan tuyết Tuyên Quang và tranh tài ở hai nội dung: Sản phẩm trà Shan tuyết và Kỹ thuật pha chế trà.

Ở phần thi sản phẩm, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký tiến hành chấm điểm công khai, khách quan dựa trên các tiêu chí về hương, vị, màu nước, hình thức bao bì và quy trình chế biến. Nhiều đơn vị đã đầu tư công phu trong việc bảo quản, đóng gói, thiết kế nhãn mác để nâng cao tính thẩm mỹ và giá trị thương hiệu cho sản phẩm.

Nhiều bài thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, lồng ghép giới thiệu về nguồn gốc cây chè Shan tuyết cổ thụ, cách thu hái búp non, phương pháp sao sấy giữ hương vị tự nhiên... tạo ấn tượng tốt đẹp với khán giả và Ban Giám khảo.

Ban Giám khảo và Tổ Thư ký chấm điểm phần thi Sản phẩm trà Shan tuyết cho các đội thi. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Bên cạnh phần thi chính, trong khuôn khổ hội thi còn có gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà Shan tuyết của các địa phương và doanh nghiệp. Du khách, người dân được trực tiếp thưởng trà, tìm hiểu quy trình sản xuất, từ đó thêm yêu và tự hào về sản phẩm trà Tuyên Quang.

Hội thi Sản phẩm trà Shan tuyết và kỹ thuật pha chế trà năm 2025 là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh nghệ nhân, người làm trà, góp phần quảng bá hình ảnh trà Shan tuyết Tuyên Quang đến bạn bè trong và ngoài nước.

Qua đó, mở ra cơ hội hợp tác, liên kết sản xuất - tiêu thụ, phát triển sản phẩm trà hữu cơ chất lượng cao, đưa thương hiệu trà Shan tuyết Tuyên Quang ngày càng vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.