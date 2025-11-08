10 tác dụng 'vàng' của tỏi ngâm mật ong với sức khỏe

Tăng cường hệ miễn dịch

Theo Sohu, tỏi được xem là “kháng sinh tự nhiên” có khả năng hỗ trợ cơ thể chống lại sự tấn công của vi khuẩn hoặc virus. Củ tỏi giúp củng cố hệ miễn dịch, đồng thời góp phần đào thải độc tố ra ngoài nhờ chứa nhiều dưỡng chất, vitamin và đặc biệt là hoạt chất allicin.

Mật ong dưỡng ẩm phổi, thường xuyên uống mật ong có thể phòng ngừa bệnh phổi. Ăn tỏi có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn, phòng bệnh. Sử dụng dung dịch tỏi ngâm mật ong sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe và giảm ho hiệu quả.

Phòng chống ung thư

Trong tỏi có các hợp chất như diallyl disulfide, giúp phát huy tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm, đồng thời kích thích hoạt động của tế bào miễn dịch, qua đó tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho cơ thể.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người thường xuyên ăn tỏi có nguy cơ mắc ung thư đại tràng thấp hơn 25%. Tại Nhật Bản, mọi người thường thêm tỏi vào chế độ ăn hàng ngày để tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng chống ung thư.

Cải thiện trí nhớ

Nếu bạn muốn thoát khỏi tình trạng não cá vàng, hãy thử sử dụng tỏi ngâm mật ong. Các chất oxy hóa có trong tỏi và mật ong có thể ngăn ngừa lão hóa não. Người già ăn tỏi giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và cải thiện trí nhớ ở người trẻ tuổi.

Tăng cường sức khỏe hô hấp

Tỏi và mật ong từ lâu được xem là bài thuốc dân gian hiệu quả cho đường hô hấp, nay cũng được nhiều nghiên cứu hiện đại ủng hộ. Tỏi chứa allicin - hoạt chất tác dụng long đờm, kháng khuẩn và làm thông đường thở, hỗ trợ làm giảm triệu chứng nghẹt mũi, viêm họng và hen phế quản nhẹ. Một nghiên cứu trên Advances in Therapy (2001) cho thấy, sử dụng chiết xuất tỏi thường xuyên giúp giảm tần suất cảm lạnh và rút ngắn thời gian hồi phục.\

Giảm ho tự nhiên

Mật ong lại có đặc tính làm dịu niêm mạc họng, giảm ho và viêm, đồng thời ức chế vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp trên. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang NDTV cho biết, theo Cochrane Database of Systematic Reviews (2018), mật ong có thể hiệu quả hơn một số loại siro ho thông thường trong việc giảm tần suất và mức độ ho ở trẻ em.

Cải thiện sức khỏe và vẻ sáng mịn của làn da

Tỏi và mật ong đều chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp làm sạch da, giảm viêm và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào. Allicin trong tỏi có khả năng ức chế vi khuẩn gây mụn như Propionibacterium acnes, trong khi mật ong giúp làm dịu da, cấp ẩm và thúc đẩy liền vết thương nhờ các enzyme và dưỡng chất tự nhiên.

Duy trì thói quen ăn một thìa tỏi ngâm mật ong mỗi ngày giúp cơ thể thải độc và cải thiện tình trạng da từ bên trong. Ngoài ra, có thể đắp hỗn hợp tỏi - mật ong loãng lên vùng da bị mụn trong 5-10 phút, sau đó rửa sạch, để hỗ trợ giảm sưng viêm và làm dịu da (nên thử trên vùng nhỏ trước để tránh kích ứng).

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên

Tỏi giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy chất béo, trong khi mật ong cung cấp vị ngọt tự nhiên nhưng có chỉ số đường huyết thấp hơn đường tinh luyện, giúp hạn chế tích trữ năng lượng dư thừa.

Uống một cốc nước ấm pha mật ong, tỏi và vài giọt chanh vào buổi sáng khi bụng rỗng có thể giúp thanh lọc cơ thể, kích thích tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Tỏi và mật ong là "bộ đôi" thực phẩm tự nhiên được nhiều nghiên cứu chứng minh có lợi cho tim mạch. Trong tỏi chứa allicin - hợp chất lưu huỳnh có khả năng giảm cholesterol toàn phần và LDL (cholesterol "xấu"), đồng thời giúp giãn mạch, hạ huyết áp nhẹ. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Nutrition (2016) cho thấy, bổ sung chiết xuất tỏi già có thể giảm sự tích tụ mảng bám trong động mạch tới 30%.

Trong khi đó, mật ong chứa flavonoid và polyphenol - 2 nhóm chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch máu, giảm viêm và ngăn ngừa stress oxy hóa, một trong những yếu tố gây bệnh tim mạch.

Duy trì thói quen uống 1 thìa cà phê tỏi xay nhuyễn trộn với mật ong hoặc pha với nước ấm mỗi sáng có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu, ổn định huyết áp và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch theo thời gian.

Cải thiện vấn đề liên quan tới da, tóc

Tỏi tác dụng giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Ăn tỏi mỗi ngày có thể sản sinh collagen và elastin tự nhiên, giúp da đàn hồi hơn. Các chất dinh dưỡng trong tỏi giúp chống lại quá trình lão hóa, tia nắng mặt trời sẽ không làm da bạn bị khô được.

Mật ong chứa nhiều fructose, glucose, axit amin, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu, giúp nuôi dưỡng làn da và thu nhỏ lỗ chân lông. Khi kết hợp tỏi với mật ong và sử dụng với liều lượng hợp lý, hỗn hợp này không chỉ giúp làm đẹp da mà còn có khả năng chống lão hóa hiệu quả.

Bổ thận tráng dương

Trang Sohu đưa tin, ăn tỏi được xem là có lợi cho sức khỏe sinh lý nam, giúp bổ thận và tráng dương. Tỏi có khả năng kích thích sản xuất hormone nam, cải thiện chất lượng, số lượng và hoạt động của tinh trùng, đồng thời hỗ trợ kéo dài thời gian cương cứng, phòng ngừa chứng liệt dương.

Ngoài ra, nhờ tác dụng cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường hệ miễn dịch, tỏi còn giúp nâng cao sức khỏe tổng thể và duy trì năng lượng sinh lý ổn định cho nam giới.

Khi chọn tỏi để ngâm bạn nên chọn những củ còn tươi, vỏ hơi tím, còn nguyên củ. Mật ong nên chọn loại mật ong tự nhiên nguyên chất để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Thời gian ngâm khoảng 3 tháng là có thể dùng được. Không dùng khi sản phẩm có hiện tượng đổi màu hay có mùi vị lạ so với ban đầu để tránh bị ngộ độc thực phẩm.