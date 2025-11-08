Giá gạo châu Á chịu áp lực bởi nhu cầu thấp và nguồn cung cao

Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn nguồn từ Reuters cho biết, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ hôm 6/11 được báo ở mức 344-350 USD/tấn, không đổi so với một tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm ở mức 350-360 USD/tấn.

"Việc thu hoạch lúa đang diễn ra thuận lợi do thời tiết khô hạn trên cả nước và nguồn cung đang tăng lên", một thương nhân tại Kolkata cho biết.

Tại Việt Nam, Hiệp hội Lương thực cho biết gạo 5% tấm được chào bán với giá 415-430 USD/tấn hôm 6/11, không đổi so với một tuần trước.

Các thương nhân cho biết một vụ thu hoạch nhỏ đang diễn ra tại tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, điều này cũng có thể gây áp lực giảm giá.

Dữ liệu của Chính phủ hôm 6/11 cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 10 đã giảm 56,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 344.000 tấn, trong khi xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 giảm 7,5% xuống còn 7,17 triệu tấn.

Gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 338 USD/tấn hôm 6/11, giảm nhẹ so với mức 340 USD/tấn vào tuần trước, lý do bởi nhu cầu tương đối thấp trong khi nguồn cung dồi dào. Hôm 4/11, nội các Thái Lan đã phê duyệt dự thảo thỏa thuận với Singapore về việc bán 100.000 tấn gạo trong vòng 5 năm.

Trong khi đó, Bangladesh đã cho phép tư nhân nhập khẩu thêm 100.000 tấn gạo, do giá gạo vẫn ở mức cao, sau khi trước đó, hôm 30/10 đã phê duyệt cho nhập khẩu 500.000 tấn.

Các thương nhân cho biết mức giá thấp nhất được đưa ra trong phiên đấu thầu của Cơ quan thu mua ngũ cốc quốc gia Bangladesh để mua 50.000 tấn gạo, kết thúc vào thứ Năm, là 355,59 USD/tấn (CIF) xuất khẩu.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 8/11 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động.

Với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo tăng 200 đồng/kg dao động ở mức 7.600 - 7.800; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg so với hôm qua.

Với mặt hàng lúa, giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.300 - 5.500 đồng/kg; giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg, so với hôm qua.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 - 317 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 478 - 482 USD/tấn.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đã công bố kế hoạch mở cửa nhập khẩu gạo một tháng vào tháng 1/2026, trước khi khôi phục lệnh cấm nhập khẩu từ tháng 2 đến tháng 4/2026 để bảo vệ ngành gạo trong nước.

Theo đó, hạn ngạch nhập khẩu mới được đặt ở mức 300.000 tấn, do tạm dừng nhập khẩu gạo từ tháng 9/2025, khiến Philippines phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung trong nước vào tháng 12/2025 trong bối cảnh lượng dự trữ còn thấp.

Chính phủ Philippines đã tạm dừng nhập khẩu gạo xay xát thường và gạo xay xát kỹ trong 60 ngày kể từ ngày 1/9/2025, nhằm hỗ trợ nông dân trong mùa thu hoạch và bình ổn giá trong nước. Việc tạm dừng này, ban đầu dự kiến kết thúc vào ngày 2/11/2025, sau đó đã được gia hạn đến cuối năm 2025.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, đạt 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về khối lượng và 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 10/2025, lượng gạo xuất khẩu ước đạt 421.100 tấn, tương đương 216,9 triệu USD. Giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng qua đạt 511 USD/tấn, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 41,4% thị phần. Hai thị trường quan trọng khác là Ghana (12,3%) và Bờ Biển Ngà (11,3%). Tuy nhiên, xuất khẩu sang Philippines giảm mạnh 27,1%, trong khi Ghana tăng 47,3% và Bờ Biển Ngà tăng gần 94,5%.

Đáng chú ý, Bangladesh ghi nhận mức tăng đột biến, cao gấp 155 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi Malaysia giảm mạnh nhất, tới 53,3%. Những biến động này cho thấy cơ cấu thị trường gạo Việt Nam đang mở rộng sang châu Phi và Nam Á nhằm bù đắp sự sụt giảm ở khu vực truyền thống.