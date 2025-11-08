Giá gạo châu Á chịu áp lực bởi nhu cầu thấp và nguồn cung cao
08/11/2025 15:18 GMT +7
Thị trường xuất khẩu gạo châu Á vẫn trong tình trạng ảm đạm với giá gạo Ấn Độ và Việt Nam ổn định ở mức thấp trong khi gạo Thái Lan giảm nhẹ do nhu cầu chậm chạp và nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới.
Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn nguồn từ Reuters cho biết, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ hôm 6/11 được báo ở mức 344-350 USD/tấn, không đổi so với một tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm ở mức 350-360 USD/tấn.
"Việc thu hoạch lúa đang diễn ra thuận lợi do thời tiết khô hạn trên cả nước và nguồn cung đang tăng lên", một thương nhân tại Kolkata cho biết.
Tại Việt Nam, Hiệp hội Lương thực cho biết gạo 5% tấm được chào bán với giá 415-430 USD/tấn hôm 6/11, không đổi so với một tuần trước.
Các thương nhân cho biết một vụ thu hoạch nhỏ đang diễn ra tại tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, điều này cũng có thể gây áp lực giảm giá.
Dữ liệu của Chính phủ hôm 6/11 cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 10 đã giảm 56,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 344.000 tấn, trong khi xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 giảm 7,5% xuống còn 7,17 triệu tấn.
Gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 338 USD/tấn hôm 6/11, giảm nhẹ so với mức 340 USD/tấn vào tuần trước, lý do bởi nhu cầu tương đối thấp trong khi nguồn cung dồi dào. Hôm 4/11, nội các Thái Lan đã phê duyệt dự thảo thỏa thuận với Singapore về việc bán 100.000 tấn gạo trong vòng 5 năm.
Trong khi đó, Bangladesh đã cho phép tư nhân nhập khẩu thêm 100.000 tấn gạo, do giá gạo vẫn ở mức cao, sau khi trước đó, hôm 30/10 đã phê duyệt cho nhập khẩu 500.000 tấn.
Các thương nhân cho biết mức giá thấp nhất được đưa ra trong phiên đấu thầu của Cơ quan thu mua ngũ cốc quốc gia Bangladesh để mua 50.000 tấn gạo, kết thúc vào thứ Năm, là 355,59 USD/tấn (CIF) xuất khẩu.
Giá lúa gạo hôm nay ngày 8/11 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động.
Với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo tăng 200 đồng/kg dao động ở mức 7.600 - 7.800; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg so với hôm qua.
Với mặt hàng lúa, giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.300 - 5.500 đồng/kg; giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg, so với hôm qua.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 - 317 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 478 - 482 USD/tấn.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đã công bố kế hoạch mở cửa nhập khẩu gạo một tháng vào tháng 1/2026, trước khi khôi phục lệnh cấm nhập khẩu từ tháng 2 đến tháng 4/2026 để bảo vệ ngành gạo trong nước.
Theo đó, hạn ngạch nhập khẩu mới được đặt ở mức 300.000 tấn, do tạm dừng nhập khẩu gạo từ tháng 9/2025, khiến Philippines phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung trong nước vào tháng 12/2025 trong bối cảnh lượng dự trữ còn thấp.
Chính phủ Philippines đã tạm dừng nhập khẩu gạo xay xát thường và gạo xay xát kỹ trong 60 ngày kể từ ngày 1/9/2025, nhằm hỗ trợ nông dân trong mùa thu hoạch và bình ổn giá trong nước. Việc tạm dừng này, ban đầu dự kiến kết thúc vào ngày 2/11/2025, sau đó đã được gia hạn đến cuối năm 2025.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, đạt 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về khối lượng và 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 10/2025, lượng gạo xuất khẩu ước đạt 421.100 tấn, tương đương 216,9 triệu USD. Giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng qua đạt 511 USD/tấn, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.
Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 41,4% thị phần. Hai thị trường quan trọng khác là Ghana (12,3%) và Bờ Biển Ngà (11,3%). Tuy nhiên, xuất khẩu sang Philippines giảm mạnh 27,1%, trong khi Ghana tăng 47,3% và Bờ Biển Ngà tăng gần 94,5%.
Đáng chú ý, Bangladesh ghi nhận mức tăng đột biến, cao gấp 155 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi Malaysia giảm mạnh nhất, tới 53,3%. Những biến động này cho thấy cơ cấu thị trường gạo Việt Nam đang mở rộng sang châu Phi và Nam Á nhằm bù đắp sự sụt giảm ở khu vực truyền thống.
Xem thêm
Nước mua gạo của Việt Nam nhiều nhất vừa công bố một kế hoạch mới về lúa gạo, muốn mua 300.000 tấn gạo từ Thái Lan
Sau khi gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025, mới đây, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) lại công bố kế hoạch mở cửa nhập khẩu gạo một tháng vào tháng 1/2026, trước khi khôi phục lệnh cấm nhập khẩu từ tháng 2 đến tháng 4/2026.
Bên cạnh Philipines, một nước dân số đứng thứ 5 Đông Nam Á thiếu loại lương thực gì mà phải mua gạo, có gạo Việt Nam?
Giá gạo nhập khẩu tăng cao (trong đó có nhập khẩu gạo Việt Nam, mua gạo Việt Nam nhiều nhất là Philippines, đứng thứ 5 là Malaysia) trong khoảng thời gian gần đây đang khiến người tiêu dùng Malaysia tìm mua các sản phẩm lúa gạo được trồng tại địa phương với giá rẻ hơn và gây áp lực tài chính cho các hộ gia đình thu nhập thấp.
Giá gạo giảm sâu, Philippines cấm nhập khẩu gạo xay xát thường, gạo xay xát kỹ đến hết năm 2025
Tốc độ tăng giá gạo hàng năm tại Philippines đã đảo ngược xu hướng kể từ khi đạt mức cao nhất 15 năm là 24,4% vào tháng 3/2024. Tháng 9/2025, giá gạo ở Philippines giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước, giúp kiềm chế lạm phát...
Lệnh cấm nhập khẩu gạo của Tổng thống Philippines kéo dài đến cuối 2025, "sóng ngầm mới" với gạo Việt Nam xuất khẩu
Thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Francisco P. Tiu Laurel Jr. cho biết, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chấp thuận gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo cho đến cuối năm để giúp ổn định giá lúa tại ruộng ở nước này. Philippines kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo đến cuối 2025, tác động lớn đến xuất khẩu gạo Việt Nam, buộc ngành cần đa dạng hóa thị trường...
Nước mua gạo nhiều nhất thế giới sửa đạo luật liên quan đến lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam tiến thẳng Malaysia, châu Phi
Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang đẩy nhanh tiến độ các cuộc tham vấn để hoàn thiện việc sửa đổi một đạo luật nhằm ổn định giá gạo và cải thiện phúc lợi cho nông dân. Trong khi đó, các chuyến tàu chở gạo của Việt Nam vẫn chuyển hướng đến châu Phi, Malaysia, Hàn Quốc,...