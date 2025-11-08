Giá tiêu hôm nay ở trong nước (8/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 145.000 – 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 145.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 145.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (8/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng nhẹ với tiêu trắng, tăng nhẹ với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.109 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.747 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

VPSA nhận định, xu hướng tăng giá hồ tiêu trên thị trường thế giới cùng sự phục hồi của nhu cầu tại các thị trường trọng điểm sẽ tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Dù sản lượng có thể không tăng nhiều, nhưng giá bán cao sẽ giúp ngành hồ tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh về giá trị, hướng tới mục tiêu vượt mốc 1,5 tỷ USD trong năm 2025.

Tuy nhiên, VPSA khuyến nghị doanh nghiệp cần theo dõi sát biến động giá thế giới, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu và đầu tư mạnh vào chế biến sâu để nâng cao giá trị xuất khẩu. Đồng thời, việc mở rộng sang các thị trường mới nổi sẽ giúp giảm phụ thuộc vào các đối tác truyền thống, tăng khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu và củng cố vị thế của hồ tiêu Việt Nam trên thị trường thế giới.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Mỹ trong 9 tháng giảm, nhưng đây có thể là kết quả tạm thời trong giai đoạn thị trường điều chỉnh do chính sách thuế mới. Bởi, lợi thế thuế suất thấp hơn so với Brazil, Ấn Độ... cùng với năng lực cung ứng ổn định là cơ sở để kỳ vọng xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam sang Mỹ sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Mức thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam nhìn chung không gây ra mối lo ngại lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam.

Số liệu của VPSA cho thấy, tính đến hết quý III năm nay, các doanh nghiệp thuộc VPSA đã xuất khẩu tổng cộng 160.660 tấn hồ tiêu các loại, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 85,9% tỷ trọng. Còn với nhóm doanh nghiệp ngoài VPSA, xuất khẩu đạt 26.328 tấn, tăng 10% và chiếm 14,1%.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong 9 tháng đầu năm bao gồm: Olam đạt 18.446 tấn, giảm 10,3% và chiếm 9,9%, Nedspice Việt Nam: 15.975 tấn, tăng 5,5% và chiếm 8,5%; Phúc Sinh: 14.853 tấn, giảm 19,8% và chiếm 7,9%; Simexco Đăk Lăk: 10.618 tấn, giảm 1,4% và chiếm 5,7%; Haprosimex JSC: 10.166 tấn, giảm 32,5% và chiếm 5,4%.

Thành công của ngành hồ tiêu Việt Nam trong thời gian qua không chỉ nhờ giá thế giới tăng mà còn đến từ nỗ lực đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao chất lượng của doanh nghiệp. Sau thời gian dài rơi vào “vòng luẩn quẩn” được mùa mất giá, ngành đã chuyển hướng sang sản xuất sạch, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế (Organic, Rainforest, Fairtrade…), giúp tăng giá trị xuất khẩu và duy trì uy tín trên các thị trường cao cấp như Mỹ, EU, Nhật Bản.

Sự đầu tư vào quy trình sản xuất sạch từ nông hộ, liên kết vùng nguyên liệu đến chế biến và đóng gói đã giúp hồ tiêu Việt duy trì uy tín với khách hàng. Chính điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh so với nhiều đối thủ khác, bất chấp sức ép từ các chính sách thuế quan mới của Mỹ.