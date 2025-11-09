Giá cà phê tăng, ngành cà phê toàn cầu đang đối mặt với một cơn khủng hoảng cung kép

Giá cà phê hôm nay 9/11

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.662 USD/tấn, tăng 3,1% (138 USD/tấn) so với một tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 2,4% (108 USD/tấn), đạt 4.648 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York cũng tăng tới 4% (15,8 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 407,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 3,7% (13,6 US cent/pound), đạt 385,85 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 118.000 – 119.500 đồng/kg, tăng 2.300 – 2.700 đồng/kg so với tuần trước. Đây cũng là tuần tăng giá thứ tư liên tiếp tại thị trường nội địa.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 119.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 118.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 118.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 119.500 đồng/kg.

Giá cà phê tăng trong tuần qua do tồn kho trên sàn tiếp tục giảm, lượng mưa thấp hơn mức bình thường ở Brazil và mối đe dọa từ cơn bão số 13 Kalmaegi đối với cây cà phê robusta của Việt Nam.

Theo báo cáo của Artis Trading phối hợp cùng Coffee Trading Academy (CTA), giá cà phê cao đã khuyến khích nông dân đầu tư để tăng năng suất thông qua việc bón phân nhiều hơn và tăng cường tưới tiêu, trong khi điều kiện thời tiết thuận lợi ngoài mùa vụ càng giúp nâng cao năng suất cây trồng.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 10/2025, xuất khẩu cà phê rang xay hòa tan và phối trộn, các doanh nghiệp ngoại chiếm 82% tổng kim ngạch; cà phê nhân chiếm 38% kim ngạch. Hầu hết các ông lớn cà phê toàn cầu đã có mặt ở Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025/26 đạt 31 triệu bao (loại 60kg), tăng so với 29 triệu bao của niên vụ trước. Gần đây, mưa lớn đã khiến việc bắt đầu thu hoạch bị trì hoãn, song báo cáo nhấn mạnh rằng không có thiệt hại đáng kể đối với quả cà phê hay cây trồng.

Cả Brazil và Việt Nam, ngành cà phê toàn cầu đang đối mặt với một cơn khủng hoảng cung kép khi mà ba yếu tố quan trọng là thời tiết cực đoan, chính sách thương mại và tồn kho thấp đồng loạt siết chặt thị trường.