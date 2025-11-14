Giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lai Châu năm 2024 đạt khoảng 6.400 tỷ đồng, tăng 12 lần so với năm 2004

Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, ông Bùi Huy Phương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu khẳng định: Trải qua tám thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam nói chung, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu nói riêng, luôn giữ vững vai trò trụ cột trong nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2025) do Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Thanh Ngân)

Dù trong chiến tranh hay hòa bình, đội ngũ cán bộ ngành Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu luôn đoàn kết, sáng tạo, gắn bó với nhân dân, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu, những năm gần đây, ngành Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo thống kê, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lai Châu năm 2024 đạt khoảng 6.400 tỷ đồng, tăng hơn 12 lần so với năm 2004. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 226.100 tấn, bình quân 460kg/người/năm.

Tỉnh đã hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn như 7.400 ha mắc ca, 10.500 ha chè, 12.500 ha quế, 8.100 ha cây ăn quả và hơn 11.000 ha cây dược liệu, tạo ra sản lượng ổn định, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Ông Bùi Huy Phương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu phát biểu khai mạc tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thanh Ngân)

Năm 2025 đánh dấu việc hợp nhất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường. Mặc dù mới hợp nhất, nhưng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những đóng góp của các thế hệ cán bộ ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh trong suốt thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cần tiếp tục đoàn kết, tập trung trí tuệ tạo nên sức mạnh tổng hợp, chất lượng công tác trong quản lý tham mưu và tổ chức thực hiện.

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chủ động hơn nữa trong tham mưu, xây dựng chính sách, cụ thể hóa các mục tiêu mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, đó là phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng phát triển xanh gắn với các nghị quyết, chuyên đề về nông sản hàng hóa, phát triển rừng, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng, quản lý dự liệu đất đai, môi trường để phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với các ngành, các địa phương xây dựng chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước nâng cao vị thế của ngành trong xã hội và hệ thống chính trị.

Các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân luôn đồng hành, hỗ trợ tạo điều kiện để ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh với phương châm "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh", góp phần đưa Lai Châu phát triển nhanh, xanh, bền vững...

Nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2025) được khen thưởng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 – 2025, nhân kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 20 cá nhân; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 72 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2025).