Nông Thôn Tây Bắc: Sôi nổi các hoạt động chào mừng 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường

Chào mừng Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường

Giải thể thao thu hút gần 100 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở. Các vận động viên tranh tài ở bộ môn Pickleball, với các nội dung đôi nam, đôi nữ, không phân biệt lứa tuổi.

Ngay từ sáng sớm, không khí thi đấu đã trở nên sôi nổi, hào hứng. Trên các sân đấu, những pha bóng gay cấn, những màn phối hợp ăn ý và tinh thần thể thao cao thượng đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính, thể hiện sự nỗ lực, đoàn kết và khát vọng giành chiến thắng của các vận động viên.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Giải thể thao là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Đây cũng là dịp cụ thể hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và khát vọng vươn lên trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành.

Ông Dương cho biết thêm, thông qua hoạt động này, ngành mong muốn động viên tinh thần rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên, nâng cao sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết nội bộ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, hướng tới xây dựng ngành Nông nghiệp và Môi trường Sơn La phát triển xanh, bền vững.

Giải thể thao chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam (14/11/1945 – 14/11/2025). Ảnh: Nguyễn Nga

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba cùng một số giải phụ cho các vận động viên có thành tích xuất sắc.

Giải thể thao lần này không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn là dịp để các đơn vị trong ngành giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết. Nhiều vận động viên chia sẻ, việc tham gia giải đấu giúp họ được thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, đồng thời tạo động lực để tiếp tục nỗ lực cống hiến cho công việc.

Giải thể thao cũng góp phần lan tỏa tinh thần “Khỏe để lao động tốt – Khỏe để cống hiến tốt hơn”, cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn ngành, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sức khỏe, năng động và sáng tạo.

Giải thể thao thu hút gần 100 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Ảnh: Nguyễn Nga

Cùng với Giải thể thao, thời gian tới Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, như: tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ qua các thời kỳ; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, cán bộ hưu trí có hoàn cảnh khó khăn; phát động phong trào thi đua cao điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tuyên truyền về truyền thống 80 năm của ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giải thể thao chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường đã khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng đẹp. Đây không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, niềm tự hào và khát vọng cống hiến của những người đang ngày đêm làm việc, góp sức xây dựng ngành Nông nghiệp và Môi trường Sơn La ngày càng phát triển, vì một tương lai xanh và bền vững.