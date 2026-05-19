Nông thôn Tây Bắc: Hơn 3 tỷ đồng "chung tay" mang lại nụ cười, sưởi ấm cho trẻ em vùng cao

Chung tay hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao

Với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức sáng nay (19/5) thu hút đại diện các sở, ban, ngành, các nhà hảo tâm và hơn 250 đoàn viên, học sinh cùng 80 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó vươn lên, tham dự.

Các đại biểu dự lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. (Ảnh: Gió Pư)

Nằm ở mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được tỉnh Lai Châu đặt lên hàng đầu.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ cho 4.422 trẻ em, với tổng kinh phí lên đến hơn 3,1 tỷ đồng; tổ chức khám sàng lọc bệnh tim cho hơn 2.000 trẻ em; hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em mầm non; phẫu thuật tim, trợ giúp đột xuất và chăm lo cho trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán. Các chương trình hỗ trợ đã góp phần mang lại niềm vui, mở ra tương lai mới cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận gần 3,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 690 triệu đồng tiền mặt từ các tấm lòng vàng trong và ngoài tỉnh.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Gió Pư)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội cần hành động quyết liệt hơn nữa để Tháng hành động vì trẻ em đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thực chất.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý: "Cần đẩy mạnh truyền thông, trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để các em phát triển toàn diện, trở thành những công dân số an toàn, trách nhiệm. Bên cạnh đó, phải tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em".

Các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hơn 700 triệu đồng. (Ảnh: Gió Pư)

Cũng tại lễ phát động, ông Bùi Tiến Thanh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu đã phát động phong trào ủng hộ Quỹ năm 2026.

Ngay tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, với tổng số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng, để giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong tỉnh.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu đã trao tận tay 80 suất quà và học bổng (mỗi suất trị giá 770.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng đã nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Những món quà tuy nhỏ nhưng thắp lên hy vọng, tiếp thêm động lực để các em vững bước tới trường.