Nông thôn Tây Bắc: Trang bị kỹ năng phòng, chống mua bán trẻ em cho giáo viên ở vùng cao Lai Châu

"Tiếp sức" kỹ năng phòng, chống mua bán trẻ em cho giáo viên vùng cao

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Tổ chức Samaritan’s Purse Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam mở lớp tập huấn giảng viên nguồn về nội dung “Phòng, chống mua bán trẻ em và đi xa an toàn” cho 32 học viên là giáo viên các trường THCS: Nậm Manh, Nậm Hàng, Pú Đao và Nậm Chà (Lai Châu).

Đây đều là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi các em học sinh dân tộc thiểu số thường xuyên là "tầm ngắm" của các đối tượng xấu với những chiêu trò dụ dỗ tinh vi.

32 giáo viên Trung học cơ sở tham gia lớp tập huấn giảng viên nguồn về nội dung “Phòng, chống mua bán trẻ em và đi xa an toàn”. (Ảnh: Phương Thanh)

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhận diện nguy cơ, thủ đoạn của tội phạm mua bán trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, bảo vệ trẻ em; hướng dẫn học sinh kỹ năng đi xa an toàn và cách tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống nguy hiểm.

Các giáo viên không chỉ được trang bị kiến thức, mà còn được rèn luyện kỹ năng truyền thông, cách tổ chức các buổi thảo luận tình huống thực tế sao cho gần gũi, dễ hiểu nhất với tâm lý học sinh và phụ huynh vùng cao.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ trở thành những “cánh tay nối dài”, mang kỹ năng phòng chống tội phạm về tận các điểm bản, giúp các em học sinh và phụ huynh nâng cao cảnh giác, không còn nhẹ dạ cả tin trước lời đường mật của kẻ xấu.

Các học viên được truyền đạt những kỹ năng cơ bản về phòng, chống mua bán trẻ em. (Ảnh: Phương Thanh)

Hoạt động này nằm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu và Tổ chức Samaritan’s Purse nhằm siết chặt mạng lưới bảo vệ trẻ em. Việc xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn tại chỗ được xem là giải pháp bền vững, góp phần đẩy lùi vấn nạn mua bán người, xây dựng môi trường sống lành mạnh cho trẻ em tại các địa bàn biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.