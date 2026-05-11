Nông thôn Tây Bắc: Trang bị kỹ năng phòng, chống mua bán trẻ em cho giáo viên ở vùng cao Lai Châu
11/05/2026 15:52 GMT +7
32 giáo viên Trung học cơ sở ở các xã: Nậm Manh, Nậm Hàng, Pú Đao và Nậm Chà (Lai Châu) được trang bị kiến thức, kỹ năng “Phòng, chống mua bán trẻ em và đi xa an toàn”.
"Tiếp sức" kỹ năng phòng, chống mua bán trẻ em cho giáo viên vùng cao
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Tổ chức Samaritan’s Purse Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam mở lớp tập huấn giảng viên nguồn về nội dung “Phòng, chống mua bán trẻ em và đi xa an toàn” cho 32 học viên là giáo viên các trường THCS: Nậm Manh, Nậm Hàng, Pú Đao và Nậm Chà (Lai Châu).
Đây đều là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi các em học sinh dân tộc thiểu số thường xuyên là "tầm ngắm" của các đối tượng xấu với những chiêu trò dụ dỗ tinh vi.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhận diện nguy cơ, thủ đoạn của tội phạm mua bán trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, bảo vệ trẻ em; hướng dẫn học sinh kỹ năng đi xa an toàn và cách tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống nguy hiểm.
Các giáo viên không chỉ được trang bị kiến thức, mà còn được rèn luyện kỹ năng truyền thông, cách tổ chức các buổi thảo luận tình huống thực tế sao cho gần gũi, dễ hiểu nhất với tâm lý học sinh và phụ huynh vùng cao.
Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ trở thành những “cánh tay nối dài”, mang kỹ năng phòng chống tội phạm về tận các điểm bản, giúp các em học sinh và phụ huynh nâng cao cảnh giác, không còn nhẹ dạ cả tin trước lời đường mật của kẻ xấu.
Hoạt động này nằm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu và Tổ chức Samaritan’s Purse nhằm siết chặt mạng lưới bảo vệ trẻ em. Việc xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn tại chỗ được xem là giải pháp bền vững, góp phần đẩy lùi vấn nạn mua bán người, xây dựng môi trường sống lành mạnh cho trẻ em tại các địa bàn biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.
Hội Nông dân Lai Châu học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế tại Tuyên Quang
Chiều ngày 9/5, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã đến tham quan, khảo sát thực tế và trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Danh tính đối tượng xe ôm đe dọa vợ chồng người Lai Châu, ép trả 700.000 đồng
Sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng dao đe doạ hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc, Hà Nội.
Lai Châu: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, huấn luyện và giám sát an toàn, vệ sinh lao động
Đó là một trong những nội dung nhấn mạnh của ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu tại lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2026.