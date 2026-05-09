Nông thôn Tây Bắc: Khởi công “Ngôi trường mơ ước” Cửa Cải vì trẻ em vùng cao Phong Hải
09/05/2026 15:57 GMT +7
UBND xã Phong Hải vừa phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức Lễ khởi công công trình “Ngôi trường mơ ước” tại điểm trường Cửa Cải. Công trình có tổng kinh phí hơn 620 triệu đồng, được kỳ vọng sẽ mang đến điều kiện học tập khang trang, an toàn cho trẻ em vùng cao trước thềm năm học mới.
Công trình “Ngôi trường mơ ước” được xây dựng trên diện tích 180m2 với các phòng học kiên cố và hạng mục phụ trợ đồng bộ, phòng tránh nguy cơ sạt lở.
Dự án do Phòng Kinh tế xã phối hợp triển khai với tổng kinh phí hơn 620 triệu đồng, nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục tại địa phương, giúp giáo viên và học sinh yên tâm dạy và học.
Ông Bùi Quang Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hải, nhấn mạnh: "Việc đầu tư cho giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn không chỉ cải thiện điều kiện học tập cho học sinh mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương.
Điểm trường Cửa Cải được khởi công hôm nay là kết quả từ sự chung tay của chính quyền, nhà tài trợ và nhân dân địa phương. Đây không chỉ là một công trình giáo dục mà còn là sự gửi gắm niềm tin, hy vọng vào tương lai của trẻ em vùng cao".
Theo đại diện các đơn vị tài trợ, việc đồng hành cùng địa phương xây dựng điểm trường là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực cho thầy và trò nơi khó khăn tiếp tục bám lớp, giữ vững chất lượng dạy học.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cùng thực hiện nghi thức động thổ khởi công công trình. Đơn vị thi công cam kết tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành và đưa điểm trường vào sử dụng trong tháng 9/2026, kịp phục vụ năm học mới.
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