Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu ưu tiên bố trí vốn cho các dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, biên giới

Tỉnh ủy Lai Châu vừa tổ chức cuộc họp nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026-2030.

Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026-2030 của Đảng ủy UBND tỉnh Lai Châu, nêu rõ: Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026-2030 nhằm mục tiêu thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Đinh Đông)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Lai Châu bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển tại Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đến năm 2030.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lai Châu không bố trí vốn đầu tư công cho chương trình, nhiệm vụ, dự án không thuộc đối tượng đầu tư công, ngành, lĩnh vực đầu tư công theo quy định; giảm thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư công, tạo quyền chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Tỉnh Lai Châu sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông. (Ảnh: Đinh Đông)

Theo đó, tỉnh Lai Châu sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến cao tốc Bảo Hà (Lào Cai) - Lai Châu (CT.13); sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, biên giới, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; các dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, quốc phòng, khoa học công nghệ, hạ tầng cửa khẩu; dự án cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, trong đó, quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chuyển mạnh tư duy từ “phân bổ vốn đầu tư công” sang “đầu tư theo hiệu quả và kết quả đầu ra”.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Đinh Đông)

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ danh mục dự án theo hướng tập trung, trọng điểm; ưu tiên cho các dự án động lực, liên kết vùng, liên tỉnh, liên khu vực, các công trình có khả năng mở rộng không gian phát triển; tập trung ưu tiên cao nhất cho các dự án có ý nghĩa chiến lược, tạo đột phá phát triển, như: Dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13); dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên; các dự án giáo dục vùng biên giới; các dự án ổn định dân cư, phòng chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chuyển đổi số, khoa học công nghệ.

“Trước mắt, ưu tiên xây nhà ở công vụ tại 6 xã biên giới: Tà Tổng, Mù Cả, Thu Lũm, Pa Ủ, Sì Lở Lầu, Dào San, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương” – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu lưu ý.