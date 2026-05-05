Nông thôn Tây Bắc: Chung tay hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Xuân Quang
05/05/2026 20:14 GMT +7
Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với các trường hợp yếu thế, đoàn công tác của câu lạc bộ Trái tim Nhân ái phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo tại xã Xuân Quang.
Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm gia đình cháu Nguyễn Khánh Ly (SN 2013), học sinh lớp 7 Trường THCS Phong Niên, trú tại thôn Xả Hồ, xã Xuân Quang.
Cháu Nguyễn Khánh Ly được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo từ tháng 3/2026 và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Gia đình cháu Ly thuộc diện khó khăn, nguồn thu nhập hạn chế, trong khi chi phí điều trị lớn, kéo dài, vượt quá khả năng chi trả.
Tại buổi thăm hỏi, đoàn đã ân cần chia sẻ, động viên, tiếp thêm nghị lực để gia đình vững vàng đồng hành cùng cháu Ly chiến đấu với bệnh tật. Thay mặt các nhà hảo tâm, đoàn đã trao tặng số tiền 21,45 triệu đồng, góp phần chi trả viện phí và giảm bớt áp lực sinh hoạt hằng ngày cho gia đình.
Lãnh đạo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Quang cho biết, sự hỗ trợ kịp thời từ các tổ chức và nhà hảo tâm có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tạo thêm động lực để cháu Ly tiếp tục điều trị.
Hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại xã Xuân Quang thể hiện vai trò của các tổ chức xã hội trong thực hiện chính sách an sinh, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định mục tiêu bảo vệ, chăm lo cho trẻ em và nỗ lực thực hiện chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
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