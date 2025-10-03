Nông thôn Tây Bắc: HĐND xã Dào San thông qua 5 nghị quyết liên quan trực tiếp tới kinh tế, đời sống của nhân dân
03/10/2025 17:59 GMT +7
HĐND xã Dào San (Lai Châu) khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) thông qua 5 nghị quyết quan trọng tác động trực tiếp tới kinh tế, đời sống của nhân dân trên địa bàn.
Kỳ họp thứ ba, HĐND xã Dào San khóa XXI
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân (HĐND) xã Dào San khóa XXI, các đại biểu đã nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo các nghị quyết như: Điều chỉnh dự toán phân bổ, bổ sung ngân sách địa phương năm 2025 sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Phân bổ, bổ sung kinh phí để thực hiện bảo vệ đất trồng lúa từ nguồn chưa phân bổ chi tiết tại Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025 và Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của UBND tỉnh Lai Châu (đợt 2), chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các chế độ, chính sách và các nhiệm vụ phát sinh năm 2025.
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2025 của UBND xã Dào San. Bổ sung biên chế cho Ban Chỉ huy Quân sự xã năm 2025. Điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 5/8/2025 của HĐND xã.
Trên cơ sở tờ trình của UBND xã, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.
Phát biểu kết luận kỳ họp, bà Vương Thị Thu Hiền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dào San nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND xã đã thảo luận, biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng tác động trực tiếp tới kinh tế, đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đây sẽ là cơ sở, động lực quan trọng để xã tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
