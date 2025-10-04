Bài thuốc từ lá tía tô nấu với gừng, “vũ khí” hỗ trợ trị cảm lạnh, đầy hơi, giúp giảm cân

Trong kho tàng y học cổ truyền Việt Nam, tía tô là loại rau gia vị đồng thời cũng là vị thuốc quý, được sử dụng phổ biến trong điều trị nhiều bệnh thường gặp. Khi kết hợp với gừng tươi - dược liệu có tính ấm, tía tô phát huy công dụng mạnh mẽ trong việc trị cảm lạnh, đau bụng, đầy hơi và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), tía tô là cây thảo sống quanh năm, thường mọc hoang hoặc được trồng rộng rãi khắp nơi ở nước ta và nhiều nước châu Á. Loài cây này ưa sáng, ẩm và thích hợp với đất thịt, đất phù sa.

Trong Đông y, lá tía tô vị cay, tính ấm, được xếp vào nhóm thuốc phát tán phong hàn – nghĩa là có khả năng làm ra mồ hôi, hạ sốt, trừ cảm mạo. Ngoài lá, hạt và cành tía tô cũng được sử dụng: hạt có thể chế thành trà giúp hạ khí, còn cành tác dụng an thai.

Lá tía tô kết hợp gừng tươi không chỉ là bài thuốc dân gian quen thuộc mà còn là “vũ khí” hỗ trợ trị cảm lạnh.

Thành phần chính trong lá và hạt tía tô là tinh dầu, trong đó chứa nhiều axit béo chưa bão hòa như axit alpha-linoleic - loại omega-3 có lợi cho tim mạch và giảm viêm. Ngoài ra, chiết xuất từ lá còn có hoạt chất chống oxy hóa, chống dị ứng, chống trầm cảm, đồng thời giúp giãn phế quản, tăng đường huyết nhẹ và ức chế các loại vi khuẩn gây bệnh.

Một đặc điểm thú vị là lá tía tô non có thể được giã nhỏ để đắp lên vết thương hở, giúp cầm máu nhanh, kháng khuẩn và tránh để lại sẹo.

Bài thuốc đơn giản từ tía tô và gừng

Một trong những cách sử dụng tía tô hiệu quả là kết hợp với gừng tươi – nguyên liệu quen thuộc trong mọi gian bếp.

Bài thuốc trị cảm lạnh

Bạn có thể lấy vỏ một quả quýt, ba lát gừng và một nắm lá tía tô (tươi hoặc khô) đem rửa sạch, cho vào nồi cùng một bát nước, đun sôi kỹ. Uống nóng và đắp chăn để ra mồ hôi – cách này đặc biệt hiệu quả với cảm lạnh do nhiễm phong hàn.

Món ăn giải cảm

Một nắm lá tía tô tươi, hai củ hành và ba lát gừng thái nhỏ, trộn đều với một quả trứng gà sống, sau đó chan cháo nóng vào ăn ngay khi còn bốc hơi. Món này vừa ngon miệng, vừa giúp giải cảm nhanh chóng.

Chữa đau bụng, đầy hơi

Lá tía tô tươi đem giã lấy nước cốt, pha thêm một ít muối rồi uống một lần. Bài thuốc đơn giản nhưng có thể giúp giảm nhanh các triệu chứng khó chịu.

Giảm ho, tức ngực

Lấy cành tía tô kết hợp cùng vỏ rễ cây dâu đã bóc trắng, đun sôi lấy nước uống. Cách này giúp làm dịu cơn ho, hỗ trợ hô hấp, nhất là khi thời tiết giao mùa.

Ngoài các bài thuốc truyền thống, tía tô còn được nhiều người sử dụng như một loại “nước detox” nhờ công dụng thúc đẩy tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và cải thiện làn da.

Cách làm: Lá tía tô rửa sạch bằng nước muối pha loãng, sau đó cho vào nồi đun với 2,5 lít nước. Khi nước sôi, tiếp tục đun thêm khoảng 2 phút rồi tắt bếp, để nguội. Cuối cùng, cho thêm vài lát chanh tươi vào bình, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Uống nước lá tía tô trước bữa ăn từ 10-30 phút không chỉ giúp hạn chế hấp thụ chất béo mà còn tạo cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào. Hàm lượng chất xơ và vitamin trong lá tía tô cũng góp phần giúp da sáng, dáng đẹp và hỗ trợ chuyển hóa hiệu quả hơn.

Dù tía tô lành tính, nhưng không nên lạm dụng quá nhiều trong thời gian dài. Người bị huyết áp cao, hoặc đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Tía tô kết hợp gừng là bài thuốc dân gian rẻ tiền, dễ làm, dễ uống nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ. Chăm chỉ sử dụng đúng cách có thể giúp mỗi người tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, nhất là trong mùa cảm cúm và thời tiết thay đổi thất thường.







