Giá cà phê lại tăng vọt, điều gì đang xảy ra trên thị trường cà phê?

Giá cà phê hôm nay 4/10

Ngày 4/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đóng cửa ở mức 4.527 USD/tấn, tăng vọt 4,74% (205 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 4,55% (197 USD/tấn), lên mức 4.522 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 3,35% (12,65 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 390,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 3,23% (11,7 US cent/pound), đạt 374,15 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 116.500 – 117.000 đồng/kg, ghi nhận mức tăng 1.400 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 117.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 116.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 116.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 117.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá cà phê tăng chủ yếu do thời tiết khô hạn ở Brazil, nước trồng cà phê hàng đầu, tiếp tục thúc đẩy tâm lý lạc quan.

Trong khi đó, tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm, còn 538.606 bao vào thứ Sáu tuần này, trong khi tồn kho Robusta trên ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 2,25 tháng, còn 6.345 lô tính đến ngày 2/10.

Năm nay, cà phê Việt Nam đã có một cột mốc lịch sử mới. 9 tháng năm 2025, xuất khẩu cà phê ước đạt 1,23 triệu tấn, trị giá 6,98 tỷ USD, tăng 11% về lượng và tăng mạnh 61,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Con số kim ngạch thậm chí vượt xa kỷ lục của cả năm 2024 là 5,6 tỷ USD, hướng thẳng tới mục tiêu chưa từng có: 8 tỷ USD cho niên vụ cả năm nay.

Kết quả này có được, không chỉ là do khoảng trống nguồn cung trên thị trường thế giới đẩy giá lên cao, mà còn là thành quả từ những nỗ lực thay đổi sâu về chất lượng và giá trị thương hiệu của toàn ngành cà phê Việt Nam.



Việt Nam dần dần trở nên trung tâm chế biến sâu về cà phê khi nhiều tập đoàn đã tiếp tục đầu tư để mở rộng dây chuyền làm sản xuất, chế biến sâu.

Việt Nam hiện nắm giữ lợi thế là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta số 1 thế giới - dòng sản phẩm ngày càng được các nhà rang xay ưa chuộng cho nhu cầu pha trộn và sản xuất cà phê hòa tan. Bên cạnh đó, nguồn Arabica chất lượng cao của Việt Nam cũng được giới chuyên môn đánh giá nổi trội ở một số phân khúc đặc sản so với Brazil. Sự kết hợp giữa Robusta và Arabica chất lượng cao giúp cà phê Việt Nam xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng cả phân khúc phổ thông lẫn cao cấp, phù hợp với người tiêu dùng quốc tế.

Hiệp Hội cà phê ca cao Việt Nam dự báo: Với tình hình hiện nay, dự báo cả năm 2025 Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn cà phê với kim ngạch trên dưới 8 tỷ USD.

Vị thế quốc gia xuất khẩu Robusta số 1 đã mang lại cho cà phê Việt Nam cơ hội vàng chưa từng có. Nhưng điều quan trọng hơn, ngành cà phê đã chứng minh được sự chủ động trong việc chuyển đổi chất lượng và giá trị thương hiệu.

Với kim ngạch kỷ lục làm nền tảng, cùng với chiến lược đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và cam kết bền vững, cà phê Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin khẳng định vị thế mới trên bản đồ cà phê toàn cầu, tiến tới những mục tiêu tăng trưởng bền vững hơn trong các năm tiếp theo.