Lâm Đồng (cũ) là địa phương duy nhất ghi nhận giá cà phê tăng hôm nay

Giá cà phê hôm nay 1/10

Ngày 1/10, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4.200 USD/tấn, tăng nhẹ 0,33% (14 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,29% (12 USD/tấn), lên mức 4.186 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 0,71% (2,65 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 374,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 0,96% (3,4 US cent/pound), lên mức 358,95 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 114.700 – 116.000 đồng/kg, ghi nhận mức tăng 400 đồng/kg ở Lâm Đồng so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 116.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 115.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 114.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 116.000 đồng/kg.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của nước ta trong nửa đầu tháng 9/2025 đạt 37.454 tấn cà phê, thu về 212,7 triệu USD, tăng 60,1% về lượng và 67% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9/2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã đạt tổng cộng 1,2 triệu tấn, tương đương giá trị kim ngạch thu về cao kỷ lục gần 6,74 tỷ USD, tăng 10,1% về lượng và 61,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam chính thức bước vào vụ thu hoạch cà phê 2025/26 từ tháng 10 này. Các vườn cà phê đang tất bật tìm kiếm nhân công để thu hoạch. Đây là khâu rất quan trọng nhưng vẫn chưa cơ giới hóa do cách trồng cũng như địa thế vườn không bằng phẳng, buộc phải thu hoạch thủ công. Kỹ thuật thu hái cũng quan trọng, giúp bảo vệ vườn cây, tránh tổn hại cho vụ sau, dẫn nguồn Người Lao Động.

Tính đến ngày 29/9/2025, tồn kho Arabica được ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm, còn 571.754 bao.

Brazil là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, cũng là nước tiêu thụ cà phê lớn thứ hai sau Mỹ. Reuters trích dẫn một nghiên cứu cho thấy, nhiều người Brazil đã cắt giảm tiêu thụ cà phê.

Cecafe báo cáo rằng, Mỹ không còn là thị trường lớn nhất của Brazil nữa khi kim ngạch xuất khẩu cà phê sang đây trong tháng 8/2025 giảm 46% so với cùng kỳ năm trước, thời điểm Brazil đạt mức xuất khẩu kỷ lục. Tính đến ngày 19/9/2025, xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục giảm thêm 20% so với tháng 8.