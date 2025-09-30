Giá cà phê biến động mạnh, tăng - giảm liên tục với biên độ cao và không rõ xu hướng

Giá cà phê hôm nay 30/9

Ngày 30/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4.186 USD/tấn, giảm nhẹ 0,36% (15 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,19% (8 USD/tấn), còn 4.174 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,54% (5,85 US cent/pound) so với phiên trước đó, xuống còn 372,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 0,92% (3,35 US cent/pound), lên mức 355,55 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 114.300 – 116.000 đồng/kg, ghi nhận mức giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 116.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 115.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 114.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 116.000 đồng/kg.

Giá cà phê đã biến động mạnh, tăng - giảm liên tục với biên độ cao và không rõ xu hướng khiến người kinh doanh bối rối.

Thị trường đang chờ đợi chi tiết về cuộc họp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva để xem liệu mức thuế 50% của Mỹ áp lên cà phê Brazil có thể được điều chỉnh hay không.

Truyền thông Brazil đưa tin cả hai chính phủ đang phối hợp để ấn định thời gian và hình thức của một cuộc gặp khả dĩ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có quyết định cụ thể.

Giới phân tích nhận định, triển vọng thị trường cà phê toàn cầu trong ngắn hạn sẽ tiếp tục khó đoán, phụ thuộc vào thời tiết tại Việt Nam và Brazil, diễn biến thương mại Mỹ – Brazil, cũng như lượng tồn kho thấp kỷ lục trên các sàn quốc tế.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 15 ngày đầu tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu 37.454 tấn cà phê với kim ngạch đạt 212,7 triệu USD, tăng 60,1% về lượng và 67% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã đạt tổng cộng 1,2 triệu tấn, tương đương giá trị kim ngạch thu về cao kỷ lục gần 6,74 tỷ USD, tăng 10,1% về lượng và 61,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Robusta Việt Nam có chất lượng vượt trội đang tạo lợi thế xuất khẩu.